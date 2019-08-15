Затримання Гримчака: чому співпрацювали НАБУ та СБУ

Про затримання Юрія Гримчака, співпрацю між правоохоронними органами, а також майбутні "посадки" та складні часи для оточення Порошенка – в прямому ефірі 24 каналу розповів політичний експерт Олексій Мінаков.

Про затримання Гримчака

Зазначимо, що НАБУ та СБУ затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій України Юрія Гримчака та його "помічника" Ігоря Овдієнка на хабарі розміром у 480 тисяч доларів.

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Адвокатка Овдієнка зазначає, що їх затримали не за хабар, а у справі про напад на Тетяну Чорновол. А дружина Гримчака оприлюднила ухвалу суду на обшук помешкання чиновника. В тому документі зазначений номер кримінального провадження – під ним якраз справа про замах на вбивство Чорновол. Проте, за словами слідчих, у процесі розслідування цієї справи і були виявлені нові порушення.

– Для початку хотів би пояснити просту істину, чому Гримчака затримали саме у справі, яка зареєстрована в 2014 році, але реально звинувачують саме у свіжих подіях. В тому, що він впливав на осіб у Мінкульті та судах. Не з першого погляду все зрозуміло. Та це був формальний привід для того, щоб його затримати, а звинувачення будуть по іншій справі.



Юрій Гримчак

– Чому співпрацюють НАБУ, САП та СБУ, які до того були у конфронтації? Вони конфліктували, бо були під впливом певних політиків. Наприклад, керівник СБУ призначається президентом. Відповідно перебуває під його впливом. НАБУ та САП – новостворені органи, на них певний вплив могли мати США. Якщо говоримо про ГПУ – це Луценко, про МВС – Аваков. Зараз такого немає, зараз влада консолідується в одних руках.

До того ж, ми бачимо бажання правоохоронних органів, тих же ГПУ та НАБУ, вислужитися. Продемонструвати, що вони можуть бути вигідними новому президенту. Що вони спроможні затримувати топ-корупціонерів.

– Це перше гучне затримання при президенті Зеленському. Тому я вважаю, що обрання саме Гримчака у якості, умовно кажучи, жертви, не є випадковим. Адже він є в другому колі оточення Порошенка та близьким другом Юрія Луценка. Фактично, це перша ластівка. Очевидно, що далі такі гучні затримання проти оточення Порошенка будуть продовжуватися.



НАБУ та СБУ затримали Юрія Гримчака

– Дуже показовим в цьому плані є момент, коли пан Портнов, який повернувся до України, коментує ці події і навіть розголошує таємниці слідства. Він розкривав вчора їх по цій справі.

Що відомо про Андрія Портнова?Був заступником голови Адміністрації Президента часів Януковича. Займався питаннями судової вертикалі й переписуванням Кримінально-процесуального кодексу. Портнов – розробник скандальних "диктаторських законів", схвалених парламентом 16 січня 2014 року, які обмежували конституційні права українців і були скеровані проти Євромайдану.



Після Революції Гідності виїхав до Росії, а згодом переїхав до Австрії. У 2015 році ГПУ відкрила справу проти Портнова за підозрою у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем; зловживанні владою або службовим становищем. Портнов перебував під санкціями Євросоюзу, але його ім'я вилучили із санкційного списку, коли Портнов виграв суд "Портнов проти Ради ЄС". 19 травня 2019 року Портнов повернувся в Україну.

– Портнов називав конкретні суми ще до того, як була офіційна інформація від НАБУ та СБУ. Очевидно, він має якийсь доступ й курує цей напрям. Юридично-правового тиску на оточення Порошенка.

Про боротьбу з корупцією від СБУ

– Проблема в тому, що пан Баканов не є фахівцем в сфері безпеки та оборони. Його призначили на відповідальну посаду керівника Служби безпеки України.

Топ-менеджмент СБУ, а заступники залишилися всі з минулої влади, очевидно йому порадив, що буде більш результативно, якщо залишити департамент, який нібито бореться з корупцією та контрабандою.

– Нібито за допомогою цього департаменту можна буде продемонструвати конкретні результати суспільству. Це буде вигідно Зеленському та його команді в усіх аспектах.

Про співпрацю ГПУ та СБУ

– В Луценка не було іншого вибору. По-перше, він має доступ до матеріалів цієї справи, очевидно. Він знає пана Гримчака як особу. Тобто він може спрогнозувати, міг він таке зробити чи ні.

– Очевидно, саме ці два фактори призвели до того, що він оперативно і швидко відмежувався від свого старого друга й сказав, що йому соромно за нього. Якщо ти не можеш боротися з ситуацією, ти повинен її очолити. От він очолив, він проти нього.

– В Луценка залишилося дуже мало часу. Очевидно, він перестане очолювати ГПУ, Верховна рада проголосує за нового генпрокурора. Він свідомо пішов на конфронтацію з командою Зеленського. Йому пропонували, щоб він добровільно пішов. Ні. Він як Кличко – сказав, що буде на посаді до останнього.

Про майбутні "посадки"

– Для Зеленського зараз дуже важливо продемонструвати швидкі результати у боротьбі з корупцією. Є величезний запит суспільства. І правоохоронні органи хочуть вислужитися. Все це стимулює до того, що протягом найближчого часу будуть гучні затримання.

Стара влада – це зручна жертва для Зеленського. У Порошенка ж, наприклад, найвищий антирейтинг. Все його оточення, думаю, під прицілом правоохоронних органів.

– Тим паче, що справи були. Їх почали розслідувати, але при Порошенку, зрозуміло, вони не могли бути реалізовані. Зараз всі ці папки збираються, їм буде даватися новий хід. Для Порошенка та його команди наступають складні часи. Так склалося, що над ними будуть робити розправу.

– Щодо Авакова – це питання індульгенції. Очевидно, він зміг домовитися з командою Зеленського й в результаті цього отримує компліменти від них у публічній площині.

– Не думаю, що будуть кримінальні справи проти представників чинної влади. Самому собі руки рубати дуже важко. І особливо показовим у цьому моменті буде пан Портнов, який зараз навпаки – в авангарді всіх цих юридичних процесів проти попередньої влади. Проти нього нічого не буде. Думаю, ми будемо спостерігати потужний юридичний тиск з боку команди Зеленського. Який все ж таки, очевидно, делегував на це пана Портнова.

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