Політичний тиск чи просто дача свідчень: що означають допити Порошенка в ДБР

П'ятий президент України Петро Порошенка вже двічі приходив на допити в Державному бюро розслідувань. Наразі він фігурує в 11 кримінальних провадженнях: проходить у всіх справах як свідок, підозр йому не вручали. Що це може означати – в прямому ефірі 24 каналу розповів політичний оглядач Роман Романюк.

– Це не перший та не останній похід Петра Порошенка у ДБР. Він ходить туди поки у якості свідка. Головне питання полягає в тому, як довго він в цій якості свідка буде. Як швидко слідчі або отримають реальні докази того, що були якісь порушення закону, або вигадають їх та підуть на штучні загострення.

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– Проблема всіх походів Порошенка до ДБР досить прозаїчна. Якби не було такого персонажа як Андрій Портнов, який у ЗМІ відверто каже, що працює на те, щоб "догнать Порошенка", то ці допити могли б сприйматися набагато простіше.

Що відомо про Андрія Портнова?Був заступником голови Адміністрації Президента часів Януковича. Займався питаннями судової вертикалі й переписуванням Кримінально-процесуального кодексу. Портнов – розробник скандальних "диктаторських законів", схвалених парламентом 16 січня 2014 року, які обмежували конституційні права українців і були скеровані проти Євромайдану.



Після Революції Гідності виїхав до Росії, а згодом переїхав до Австрії. У 2015 році ГПУ відкрила справу проти Портнова за підозрою у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем; зловживанні владою або службовим становищем. Портнов перебував під санкціями Євросоюзу, але його ім'я вилучили із санкційного списку, коли Портнов виграв суд "Портнов проти Ради ЄС". 19 травня 2019 року Портнов повернувся в Україну.

– Адже всі п'ять років президентства Порошенка всі незалежні ЗМІ писали: мовляв, ось є тут і тут корупція, якісь незрозумілі люди, темні схеми продажів активів тощо. Та після зміни влади у Порошенка миттєво з'являється щодня по справі з все гучнішими, а деколи взагалі безглуздими та незрозумілими звинуваченнями. – Як от справа про те, що він якимось чином сфальсифікував якісь документи й призначив уряд.

Є юридична мова, якою формулюються певні звинувачення і якою мусять бути обґрунтовані ті чи інші підозри. Те, як формулюють слідчі претензії в ДБР більше схоже на "баба бабі сказала на базарі".

– Яким чином Президент України може фальсифікувати рішення Верховної Ради? Рішення парламенту – це велике колегіальне рішення. Мусить бути 226 голосів. Пам'ятаю ситуацію, коли призначали Гройсмана. Так, тоді голосів було більше, ніж 226. Десь під 240, не пам'ятаю точно.

– Депутатів із формальної коаліції, яка існувала, було менше, ніж 226. Але ж ніде не написано, що іншим депутатам Ради не можна голосувати за призначення уряду. Що якщо в коаліції буде менше голосів, а депутати з інших фракцій проголосують, то це незаконно. Я згадав цей приклад як один з таких дуже сумнівних.

– Я розумію, коли у слідчих та суспільства є сумніви, що в Тігіпка раптом знайшлося стільки грошей, щоб викупити в Порошенка з партнерами в останній момент "Кузню на Рибальському". Це може бути чимось схожим на відмивання грошей.

Продаж "Кузні на Рибальському": що відомо? Завод до 2016 року був збитковим, допоки Кабінет Міністрів не дозволив підприємству здійснювати експорт товарів військового значення. Тоді Порошенко продав свій пакет акцій заводу Тігіпку за 235,8 мільйона доларів. Таким чином, його загальні прибутки за 2018 рік зросли до 6,6 мільярда гривень з 19 мільйонів роком раніше.

– Я спілкувався з адвокатами, ми брали інтерв'ю у самого Петра Олексійовича. Він не може розповідати, що в нього запитають, але з розмов зрозуміло, наскільки абсурдні питання йому ставлять слідчі.

– Я не можу сказати, що Портнов дав комусь "замовлення", я не володію такою інформацією. Керівництво ДБР було призначене наприкінці каденції попередньої влади в дуже сумнівний спосіб. Ситуація могла бути би зараз зовсім іншою, якби Порошенко з Турчиновим та Пашинським не "витягували з темного мішка" Романа Трубу (директора ДБР – 24 канал). Якби обрали нормального професіонала, який міг би протистояти будь-яким політичним впливам: дзвінкам з Офісу Президента чи якимось "підкилимним" натякам, погрозам тощо.

Допит зі застосуванням детектора брехні – це процесуальна дія, до якої може вдатися слідчий. Тут нічого страшного не бачу. Якщо Петро Олексійович справді такий чесний, як він заявляє, то для нього це не мусить бути проблемою.

– Для чого він хоче вийти на публіку? Він умовно каже, що читає Telegram-канал Портнова й дізнається звідти про всі слідчі дії ДБР. Будь-які дії слідчих відповідно є дискредитовані через політичну складову Портнова, який має добрі стосунки з главою Офісу Президента Богданом й з одним відомим олігархом.



Андрій Портнов

– Присутність Портнова ускладнює й нівелює роботу журналістів, слідчих та всіх, хто займався розслідуванням корупції Порошенка. Тому що тепер п'ятий президент постає політичною жертвою. І це дуже велика проблема. Тому що за злочини, які ймовірно були скоєні і за які хтось би мусів понести покарання, неможливо понести реальної відповідальності.

– Бо громадянське суспільство так чи інакше мусітиме стати на бік умовного Петра Порошенка. Оскільки дуже явною є політична складова цього переслідування. Як на мене, то це точно є головним викликом для ДБР.

Про перший допит Порошенка у ДБР – читайте тут

Про другий допит Порошенка у ДБР – читайте тут