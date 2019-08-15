Задержание Грымчака: почему сотрудничали НАБУ и СБУ

О задержании Юрия Грымчака, сотрудничестве между правоохранительными органами, а также будущих "посадках" и сложных временах для окружающих Порошенко – в прямом эфире 24 каналу рассказал политический эксперт Алексей Минаков.

О задержании Грымчака

Отметим, что НАБУ и СБУ задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрия Грымчака и его "помощника" Игоря Овдиенко на взятке в размере 480 тысяч долларов.

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Адвокат Овдиенко отмечает, что их задержали не за взятку, а по делу о нападении на Татьяну Чорновол. А жена Грымчака обнародовала постановление суда на обыск жилья чиновника. В этом документе указан номер уголовного производства – под ним как раз дело о покушении на убийство Чорновол. Однако, по словам следователей, в процессе расследования этого дела и были обнаружены новые нарушения.

– Для начала хотел бы объяснить простую истину, почему Грымчака задержали именно по делу, зарегистрированному в 2014 году, но реально обвиняют именно в свежих событиях. В том, что он влиял лиц в Минкульте и судах. Не с первого взгляда все понятно. Но это был формальный повод для того, чтобы его задержать, а обвинения будут по другому делу.



Юрий Грымчак

– Почему сотрудничают НАБУ, САП и СБУ, которые до того были в конфронтации? Они конфликтовали, потому что были под влиянием определенных политиков. Например, руководитель СБУ назначается президентом. Соответственно находится под его влиянием. НАБУ и САП – новосозданные органы, на них определенное влияние могли иметь США. Если говорим о ГПУ – это Луценко, о МВД – Аваков. Сейчас такого нет, сейчас власть консолидируется в одних руках.

К тому же, мы видим желание правоохранительных органов, тех же ГПУ и НАБУ, выслужиться. Продемонстрировать, что они могут быть выгодными новому президенту. Что они способны задерживать топ-коррупционеров.

– Это первое громкое задержание при президенте Зеленском. Поэтому я считаю, что избрание именно Грымчака в качестве, условно говоря, жертвы, не является случайным. Ведь он во втором круге окружения Порошенко и является близким другом Юрия Луценко. Фактически, это первая ласточка. Очевидно, что дальше такие громкие задержания против окружения Порошенко будут продолжаться.



НАБУ и СБУ задержали Юрия Грымчака

– Очень показательным в этом плане является момент, когда господин Портнов, который вернулся в Украину, комментирует эти события и даже разглашает тайны следствия. Он раскрывал вчера их по этому делу.

Что известно об Андрее Портнове?Был заместителем главы Администрации Президента Януковича. Занимался вопросами судебной вертикали и переписыванием Уголовно-процессуального кодекса. Портнов – разработчик скандальных "диктаторских законов", одобренных парламентом 16 января 2014 года, которые ограничивали конституционные права украинцев и были направлены против Евромайдана.



После Революции Достоинства выехал в Россию, а затем переехал в Австрию. В 2015 году ГПУ возбудила дело против Портнова по подозрению в присвоении, растрате имущества или овладении им путем злоупотребления служебным положением; злоупотреблении властью или служебным положением. Портнов находился под санкциями Евросоюза, но его имя изъяли из санкционного списка, когда Портнов выиграл суд "Портнов против Совета ЕС". 19 мая 2019 года Портнов вернулся в Украину.

– Портнов называл конкретные суммы еще до того, как была официальная информация от НАБУ и СБУ. Очевидно, он имеет какой-то доступ и курирует это направление. Юридически-правового давления на окружение Порошенко.

О борьбе с коррупцией от СБУ

– Проблема в том, что господин Баканов не является специалистом в сфере безопасности и обороны. Его назначили на ответственную должность руководителя Службы безопасности Украины.

Топ-менеджмент СБУ, а заместители остались все из прошлой власти, очевидно ему посоветовал, что будет более результативно, если оставить департамент, который якобы борется с коррупцией и контрабандой.

– Якобы с помощью этого департамента можно будет продемонстрировать конкретные результаты обществу. Это выгодно Зеленскому и его команде во всех аспектах.

О сотрудничестве ГПУ и СБУ

– У Луценко не было другого выбора. Во-первых, он имеет доступ к материалам этого дела, очевидно. Он знает господина Грымчака как лицо. То есть он может спрогнозировать, мог он такое сделать или нет.

– Очевидно, именно эти два фактора привели к тому, что он оперативно и быстро отмежевался от своего старого друга и сказал, что ему стыдно за него. Если ты не можешь бороться с ситуацией, ты должен ее возглавить. Вот он возглавил, он против него.

– У Луценко осталось очень мало времени. Очевидно, он перестанет возглавлять ГПУ, Верховная Рада проголосует за нового генпрокурора. Он сознательно пошел на конфронтацию с командой Зеленского. Ему предлагали, чтобы он добровольно ушел. Нет. Он как Кличко – сказал, что будет в должности до последнего.

О предстоящих "посадках"

– Для Зеленского сейчас очень важно продемонстрировать быстрые результаты в борьбе с коррупцией. Есть огромный запрос общества. И правоохранительные органы хотят выслужиться. Все это стимулирует к тому, что в ближайшее время будут громкие задержания.

Старая власть – это удобная жертва Зеленского. У Порошенко же, например, самый высокий антирейтинг. Все его окружение, думаю, под прицелом правоохранительных органов.

– Тем более, что дела были. Их начали расследовать, но при Порошенко, разумеется, они не могли быть реализованы. Сейчас все эти папки собираются, им будет даваться новый ход. Для Порошенко и его команды наступают сложные времена. Так сложилось, что над ними будут делать расправу.

– Относительно Авакова – это вопрос индульгенции. Очевидно, он смог договориться с командой Зеленского и в результате этого получает комплименты от них в публичной плоскости.

– Не думаю, что будут уголовные дела против представителей действующей власти. Самому себе руки рубить очень трудно. И особенно показательным в этом моменте будет господин Портнов, который сейчас наоборот – в авангарде всех этих юридических процессов против предыдущей власти. Против него ничего не будет. Думаю, мы будем наблюдать мощное юридическое давление со стороны команды Зеленского. Который все же, очевидно, делегировал на это господина Портнова.

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