Бойовики пропонували експосадовцю Гримчаку посаду міністра, – НАБУ

На переконання детективів НАБУ, колишньому заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрієві Гримчаку пропонували посаду міністра на окупованих територіях Донбасу. Саме тому клопотали про продовження запобіжного заходу для нього у вигляді тримання під вартою.

Що відомо про пропозицію Гримчакові стати міністром на окупованому Донбасі

Як мовиться у тексті ухвали Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 21 листопада, існують певні ризики, що Гримчак переховуватиметься від органів досудового розслідування та (або) суду.

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Крім того, у клопотанні детектива цей ризик обґрунтовують серед іншого й можливістю виїхати на територію Росії чи тимчасово окуповану територію України.

Детектив НАБУ переконує, що Гримчак отримав пропозицію посади міністра на окупованих територіях. Доливає олії у вогонь і те, що близька людина експосадовця (ім’я цієї особи не називають) є власником квартири у Донецьку.

Адвокати Гримчака, зі свого боку, заперечують вищезазначені ризики. А аргументує це захист експосадовця тим, що їхній клієнт перебуває у санкційному списку Росії, тому виїзд для нього на територію країни-агресора чи так званої "ДНР" є неможливим, пише "Українська правда".

Натомість суд такі аргументи оцінив критично, оскільки за змістом санкції не передбачають заборони перетину кордону з Росією, а є пов`язаними із застосуванням спеціальних економічних заходів.

У підсумку суд, заслухавши пояснення детективів і заперечення захисту, вирішив залишити апеляційну скаргу адвокатів Гримчака на рішення Вищого антикорсуду від 13 листопада без задоволення. Раніше ексзаступнику міністра продовжили запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави у 6 мільйонів гривень.

Що каже захист Гримчака

Дмитро Мельник, адвокат Гримчака, коментуючи таке рішення, заявив що детективи НАБУ "вирвали слова з контексту, перекрутили факти" та почули те, що хотіли почути. За його словами, "Гримчак не давав жодних показань, а усе, про що заявляли детективи НАБУ, є матеріалами негласних слідчих розшукових дій. І там Гримчак зазначив, що йому запропонували посаду у Міністерстві тимчасово окупованих територій.

Він сказав там дослівно "на тій стороні". Малося на увазі, що на тій стороні – це на бульварі Лесі Українки, через дорогу. Бо там, де він сидів, – це було на одній стороні, а сам міністр сидів на іншій стороні бульвару Лесі Українки у Києві. "ДНР" не має міністерства тимчасово окупованих територій. А орган досудового розслідування вириває ці слова з контексту, і там не наводять повний текст тієї бесіди, яку було зафіксовано,

– каже Мельник.

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Адвокат додав, що Гримчак перебуває у "першому та другому санкційних списках РФ, і про нього навіть фільм зняли в "ДНР" про те, що він – "позор Донбасу та предатєль Донбасу". Тому, підкреслює захисник, казати, що є якісь докази, що Гримчак має можливість туди поїхати, неправильно, бо їх немає.

Також Мельник зазначив, що наразі Гримчак сидить у Чернігівському СІЗО, на стан здоров’я не скаржиться. А наступний розгляд клопотання про продовження запобіжного заходу заплановано на січень.

Що відомо про справу Юрія Гримчака

Тоді ще заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій України та наближену до нього особу затримали співробітники НАБУ, СБУ та ГПУ увечері 14 серпня. У той момент обидвоє, на переконання правоохоронців, нібито отримували хабар розміром у 480 тисяч доларів. Відомо, що це лише частина суми за вплив на рішення судів та чиновників Мінкультури для ухвалення замовлених рішень. Загальна сума хабара, за повідомленням НАБУ, повинна була скласти 1,1 мільйона доларів.

Тоді у НАБУ уточнювали, що Гримчак двічі пропонував свої послуги представнику приватного підприємства, а саме мав "допомогти" підприємцю отримати дозвіл на здійснення будівельних робіт на земельних ділянках у Києві. Ці ділянки належать до пам’яток культурної спадщини. У Міністерстві культури України спростовують усю інформацію про причетність до справи Гримчака.

Зауважимо, що ексчиновника підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах. Якщо його провину доведуть, йому загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі.

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