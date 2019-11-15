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      Антикорупційний суд залишив під вартою ексзаступника глави МінТОТ Гримчака

      75 Читать новость на русском
      Юрій Гримчак
      Юрій Гримчак / Апостроф

      Вищий антикорупційний суд ще на два місяці залишив під вартою колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака, якого підозрюють у хабарництві.

      У пресслужбі суду повідомили, що ВАКС задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і залишив Гримчака під вартою. Суд також визначив заставу у розмірі майже 6 мільйонів гривень.

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      Помічникові Гримчака Ігорю Овдієнку також продовжили тримання під вартою на 30 днів із розміром застави у майже 4 мільйони гривень.

      Варто зазначити, що раніше справою Гримчака займалося Державне бюро розслідувань. Однак, після зміни підозри, її передали до Національного антикорупційного бюро. Гримчаку пом’якшили підозру: з шахрайства – на зловживання службовим становищем.

      Що відомо про затримання Гримчака?

      • НАБУ, СБУ та ГПУ ввечері 14 серпня затримали Юрія Гримчака та Ігоря Овдієнка, якого правоохоронці називають його помічником, на хабарі розміром у 480 тисяч доларів.
      • Це начебто частина хабаря за вплив на рішення судів та чиновників Мінкультури для прийняття замовлених рішень. Гримчак нібито мав допомогти підприємцю отримати дозвіл на здійснення будівельних робіт на земельних ділянках у Києві.
      • Загальна сума хабаря, за повідомленням НАБУ, повинна була скласти 1,1 мільйона доларів.
      • Надвечір 15 серпня Генпрокуратура оголосила Гримчаку та його поплічнику підозру у шахрайстві.
      • Вже 16 серпня суд обрав Гримчаку запобіжний захід – чиновник мав перебувати у СІЗО щонайменше 60 днів або ж міг вийти під заставу у 6 мільйонів гривень.
      • Після закінчення терміну запобіжного заходу, ВАКС 15 листопада продовжив його ще на два місяці з тією ж заставою.
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      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини України Новини політики Юрій Гримчак Затримання Юрія Гримчака Антикорупційний суд
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