Антикорупційний суд залишив під вартою ексзаступника глави МінТОТ Гримчака

Вищий антикорупційний суд ще на два місяці залишив під вартою колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака, якого підозрюють у хабарництві.

У пресслужбі суду повідомили, що ВАКС задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і залишив Гримчака під вартою. Суд також визначив заставу у розмірі майже 6 мільйонів гривень.

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Помічникові Гримчака Ігорю Овдієнку також продовжили тримання під вартою на 30 днів із розміром застави у майже 4 мільйони гривень.

Варто зазначити, що раніше справою Гримчака займалося Державне бюро розслідувань. Однак, після зміни підозри, її передали до Національного антикорупційного бюро. Гримчаку пом’якшили підозру: з шахрайства – на зловживання службовим становищем.

Що відомо про затримання Гримчака?