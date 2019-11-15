Антикорупційний суд залишив під вартою ексзаступника глави МінТОТ Гримчака
Вищий антикорупційний суд ще на два місяці залишив під вартою колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака, якого підозрюють у хабарництві.
У пресслужбі суду повідомили, що ВАКС задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і залишив Гримчака під вартою. Суд також визначив заставу у розмірі майже 6 мільйонів гривень.
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Помічникові Гримчака Ігорю Овдієнку також продовжили тримання під вартою на 30 днів із розміром застави у майже 4 мільйони гривень.
Варто зазначити, що раніше справою Гримчака займалося Державне бюро розслідувань. Однак, після зміни підозри, її передали до Національного антикорупційного бюро. Гримчаку пом’якшили підозру: з шахрайства – на зловживання службовим становищем.
Що відомо про затримання Гримчака?
- НАБУ, СБУ та ГПУ ввечері 14 серпня затримали Юрія Гримчака та Ігоря Овдієнка, якого правоохоронці називають його помічником, на хабарі розміром у 480 тисяч доларів.
- Це начебто частина хабаря за вплив на рішення судів та чиновників Мінкультури для прийняття замовлених рішень. Гримчак нібито мав допомогти підприємцю отримати дозвіл на здійснення будівельних робіт на земельних ділянках у Києві.
- Загальна сума хабаря, за повідомленням НАБУ, повинна була скласти 1,1 мільйона доларів.
- Надвечір 15 серпня Генпрокуратура оголосила Гримчаку та його поплічнику підозру у шахрайстві.
- Вже 16 серпня суд обрав Гримчаку запобіжний захід – чиновник мав перебувати у СІЗО щонайменше 60 днів або ж міг вийти під заставу у 6 мільйонів гривень.
- Після закінчення терміну запобіжного заходу, ВАКС 15 листопада продовжив його ще на два місяці з тією ж заставою.