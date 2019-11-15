Антикоррупционный суд оставил под стражей экс-заместителя главы МинВОТ Грымчака

Высший антикоррупционный суд еще на два месяца оставил под стражей бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, которого подозревают во взяточничестве.

В пресс-службе суда сообщили, что ВАКС удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры и оставил Грымчака под стражей. Суд также определил залог в размере почти 6 миллионов гривен.

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Помощнику Грымчака Игорь Овдиенко также продолжили содержания под стражей на 30 дней с размером залога почти в 4 миллиона гривен.

Стоит отметить, что ранее делом Грымчака занималось Государственное бюро расследований. Однако, после изменения подозрения, ее передали в Национальный антикоррупционного бюро. Грымчаку смягчили подозрение: с мошенничества – на злоупотребление служебным положением.

Что известно о задержании Гримчака?