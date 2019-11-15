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      Антикоррупционный суд оставил под стражей экс-заместителя главы МинВОТ Грымчака

      5 Читати новину українською
      Юрий Грымчак
      Юрий Грымчак / Апостроф

      Высший антикоррупционный суд еще на два месяца оставил под стражей бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака, которого подозревают во взяточничестве.

      В пресс-службе суда сообщили, что ВАКС удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры и оставил Грымчака под стражей. Суд также определил залог в размере почти 6 миллионов гривен.

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      Помощнику Грымчака Игорь Овдиенко также продолжили содержания под стражей на 30 дней с размером залога почти в 4 миллиона гривен.

      Стоит отметить, что ранее делом Грымчака занималось Государственное бюро расследований. Однако, после изменения подозрения, ее передали в Национальный антикоррупционного бюро. Грымчаку смягчили подозрение: с мошенничества – на злоупотребление служебным положением.

      Что известно о задержании Гримчака?

      • НАБУ, СБУ и ГПУ вечером 14 августа задержали Юрия Гримчака и Игоря Овдиенко, которого правоохранители называют его помощником, за взятку размером 480 тысяч долларов.
      • Это вроде часть взятки за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений. Грымчак якобы должен был помочь предпринимателю получить разрешение на осуществление строительных работ на земельных участках в Киеве.
      • Общая сумма взятки, по сообщению НАБУ, должна была составить 1,1 миллиона долларов.
      • К вечеру 15 августа Генпрокуратура объявила Гримчаку и его подельнику подозрение в мошенничестве.
      • Уже 16 августа суд избрал Грымчаку мера пресечения - чиновник должен находиться в СИЗО менее 60 дней или может выйти под залог в 6 миллионов гривен.
      • После окончания срока меры пресечения, ВАКС 15 ноября продолжил его еще на два месяца с той же залогом.
      blog_ava
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      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости Украины Новости политики Антикоррупционный суд Задержание Юрия Грымчака Юрий Гримчак
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