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      Гримчаку пом’якшили підозру, – адвокат

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      Юрію Гримчаку пом’якшили підозру ▷ скільки років може отримати і за що
      Юрій Гримчак / Апостроф

      Колишньому заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку змінили підозру з шахрайства на зловживання впливом. У серпні його затримали на хабарі розміром у 480 тисяч доларів. Зараз Гримчак все ще перебуває у СІЗО.

      Про зміну кваліфікації у справі розповіла захисниця Гримчака – Тетяна Матяш у коментарі "Українській Правді".

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      Це дійсно пом’якшення... Вони (прокурори – 24 канал) визнали, що не можуть довести (винуватість Гримчака – 24 канал),
      – сказала адвокатка.

      Матяш також пояснила: попередня стаття підозри, шахрайство, – це особливо тяжкий злочин, який передбачає до 12 років позбавлення волі. Нова підозра у зловживання впливом – це тяжкий злочин із максимальним покаранням у вигляді 8 років позбавлення волі.

      Захисниця переконує: слідство таки визнало, що вилучені у Гримчака 450 тисяч доларів – це "календарики", які не можуть бути доказом у винуватості.

      Як каже Матяш, підозру Гримчаку змінили ще 17 жовтня, проте він і надалі перебуває у СІЗО. Заставу за колишнього заступника міністра не вносили.

      Що відомо про затримання Гримчака?

      • НАБУ, СБУ та ГПУ ввечері 14 серпня затримали Юрія Гримчака та Ігоря Овдієнка, якого правоохоронці називають його помічником, на хабарі розміром у 480 тисяч доларів.
      • Це начебто частина хабаря за вплив на рішення судів та чиновників Мінкультури для прийняття замовлених рішень. Гримчак нібито мав допомогти підприємцю отримати дозвіл на здійснення будівельних робіт на земельних ділянках у Києві.
      • Загальна сума хабаря, за повідомленням НАБУ, повинна була скласти 1,1 мільйона доларів.
      • Надвечір 15 серпня Генпрокуратура оголосила Гримчаку та його поплічнику підозру у шахрайстві.
      • Вже 16 серпня суд обрав Гримчаку запобіжний захід – чиновник має перебувати у СІЗО щонайменше 60 днів або може вийти під заставу у 6 мільйонів гривень.
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Затримання Юрія Гримчака Юрій Гримчак
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