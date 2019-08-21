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      Справа Гримчака поступово переродиться в справу Луценка, – Лещенко

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      Справа Гримчака поступово переродиться в справу Луценка
      Справа Гримчака поступово переродиться в справу Луценка / Колаж 24 каналу

      З огляду на спільний політичний шлях, є всі шанси, що справа Гримчака поступово переродиться в справу Луценка. Адже без впливу генпрокурора Гримчак не зміг би втілити нічого з обіцяного людям, які щедро обдаровували його грошима.

      Таку думку висловив депутат восьмого скликання та автор відеоблогу "Чесна політика" Сергій Лещенко.

      Важливо! Все, що відомо про затримання Гримчака та його "помічника" на хабарі – читайте тут 

      За словами Лещенка, Гримчак сам по собі він не здатен вирішити жодне питання, але в нього є друг, який може вплинути на багатьох чиновників і цього друга звати Юрій Луценко.

      Луценко постійно тримав Гримчака біля себе, зробивши його своїм парламентським помічником ще в Раді 2002 року. Моє знайомство з Гримчаком відбулося в 2005 році, тоді Луценко став міністром внутрішніх справ. Тоді Луценка скрізь супроводжував Гримчак, який був його помічником у Верховній Раді та очолював донецький осередок "Соціалістичної партії",
      – сказав Лещенко.

      Депутат додав, що пізніше Луценко прилаштував Гримчака заступником губернатора Донецької області, де він пропрацював до повернення Януковича у влади в 2006 році. А після виборів 2007 року, Луценко зробив вірного собі Гримчака депутатом по своїй же квоті.

      "І нехай сам Луценко швидко відхрестився від Гримчака, в кабінеті його заступниці Стрижевської було виявлено записуючий пристрій – а значить попереду нас можуть чекати плівки з розмовами про те, як вирішували питання в генпрокурора України", – підсумував Лещенко.

      Дивіться відео: повний випуск відеоблогу "Чесна політика" з Сергійєм Лещенком за 21 серпня 2019

      Зазначимо, що ввечері 14 серпня співробітники НАБУ, СБУ і ГПУ затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій України Юрія Гримчака та наближену до нього особу на хабарі розміром у 480 тисяч доларів.  А 16 серпня суд обрав йому запобіжний захід – чиновник перебуватиме у СІЗО щонайменше 60 днів або може вийти під заставу у 6 мільйонів гривень.

      Затримання Юрія Гримчака: головні новини
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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада ГПУ Відеоблоги Затримання Юрія Гримчака Юрій Гримчак Юрій Луценко Хабар
      Джерело: 24 канал
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