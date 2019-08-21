Справа Гримчака поступово переродиться в справу Луценка, – Лещенко

З огляду на спільний політичний шлях, є всі шанси, що справа Гримчака поступово переродиться в справу Луценка. Адже без впливу генпрокурора Гримчак не зміг би втілити нічого з обіцяного людям, які щедро обдаровували його грошима.

Таку думку висловив депутат восьмого скликання та автор відеоблогу "Чесна політика" Сергій Лещенко.

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За словами Лещенка, Гримчак сам по собі він не здатен вирішити жодне питання, але в нього є друг, який може вплинути на багатьох чиновників і цього друга звати Юрій Луценко.

Луценко постійно тримав Гримчака біля себе, зробивши його своїм парламентським помічником ще в Раді 2002 року. Моє знайомство з Гримчаком відбулося в 2005 році, тоді Луценко став міністром внутрішніх справ. Тоді Луценка скрізь супроводжував Гримчак, який був його помічником у Верховній Раді та очолював донецький осередок "Соціалістичної партії",

– сказав Лещенко.

Депутат додав, що пізніше Луценко прилаштував Гримчака заступником губернатора Донецької області, де він пропрацював до повернення Януковича у влади в 2006 році. А після виборів 2007 року, Луценко зробив вірного собі Гримчака депутатом по своїй же квоті.

"І нехай сам Луценко швидко відхрестився від Гримчака, в кабінеті його заступниці Стрижевської було виявлено записуючий пристрій – а значить попереду нас можуть чекати плівки з розмовами про те, як вирішували питання в генпрокурора України", – підсумував Лещенко.

Дивіться відео: повний випуск відеоблогу "Чесна політика" з Сергійєм Лещенком за 21 серпня 2019

Зазначимо, що ввечері 14 серпня співробітники НАБУ, СБУ і ГПУ затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій України Юрія Гримчака та наближену до нього особу на хабарі розміром у 480 тисяч доларів. А 16 серпня суд обрав йому запобіжний захід – чиновник перебуватиме у СІЗО щонайменше 60 днів або може вийти під заставу у 6 мільйонів гривень.