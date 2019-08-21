Дело Грымчака постепенно переродится в дело Луценко, – Лещенко

Учитывая общий политический путь, есть все шансы, что дело Грымчака постепенно переродится в дело Луценко. Так как без влияния генпрокурора Грымчак не смог бы воплотить ничего из обещанного людям, которые щедро одаривали его деньгами.

Такое мнение высказал депутат восьмого созыва и автор видеоблога "Честная политика" Сергей Лещенко.

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По словам Лещенко, Грымчак сам по себе не способен решить ни один вопрос, но у него есть друг, который может повлиять на многих чиновников, и этого друга зовут Юрий Луценко.

Луценко постоянно держал Грымчака возле себя, сделав его своим парламентским помощником еще в Раде 2002 года. Мое знакомство с Грымчаком произошло в 2005 году, тогда Луценко стал министром внутренних дел. Тогда Луценко везде сопровождал Грымчак, который был его помощником в Верховной Раде и возглавлял донецкое отделение "Социалистической партии",

– сказал Лещенко.

Депутат добавил, что позже Луценко пристроил Грымчака заместителем губернатора Донецкой области, где он проработал до возвращения Януковича во власть в 2006 году. А после выборов 2007 года Луценко сделал верного себе Грымчака депутатом по своей же квоте.

"И пусть сам Луценко быстро открестился от Грымчака, в кабинете его заместительницы Стрижевской было обнаружено записывающее устройство – а значит впереди нас могут ожидать пленки с разговорами о том, как решали вопросы в генпрокурора Украины", – подытожил Лещенко.

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Отметим, что вечером 14 августа сотрудники НАБУ, СБУ и ГПУ задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрия Грымчака и приближенное к нему лицо на взятке размером в 480 тысяч долларов. А 16 августа суд избрал ему меру пресечения – чиновник будет находиться в СИЗО как минимум 60 дней или может выйти под залог в 6 миллионов гривен.