Дело Грымчака: адвокат обжалует арест и готовит обращение в Европейский суд

Адвокат Юрия Грымчака подала апелляцию на решение суда о взятии политика под стражу, которое приняли с ошибкой. Чиновника и его помощника подозревают во взяточничестве на 1,1 миллиона долларов. Кроме того, защитница готовит обращение относительно дела в Европейский суд по правам человека.

Защита Грымчака также планирует обжаловать исправление ошибки в определении суда, передает УНН.

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О какой ошибке в постановлении суда говорится по делу Грымчака?16 августа суд избрал меру пресечения заместителю министра по вопросам оккупированных территорий Юрию Грымчаку. Согласно постановлению, чиновник будет находиться в СИЗО как минимум 60 дней или может выйти под залог в 6 миллионов гривен.



Заметим, что в своем решении суд допустил ошибку, указав неправильное отчество чиновника – Михайлович вместо Николаевич. 17 августа состоялось очередное заседание суда по этому инциденту. В итоге суд признал, что в документах прокуратуры была ошибка, и постановил ее исправить.



Прокурор отметил, что ошибки в судебных постановлениях – явление распространенное, поэтому это не является основанием для освобождения Грымчака. Он отметил, что в начале судебного заседания устанавливалось лицо, в отношении которого избиралась мера пресечения.

Подать апелляции адвокат Грымчака Татьяна Матяш планировала 19 августа. Защита обжалует два постановления Деснянского районного суда Чернигова: о взятии под стражу с ошибкой в имени отчества и об исправлении ошибки на его настоящее имя и взятия под арест.

По мнению защитницы, в задержании Грымчака является нарушение прав человека, что станет поводом для обращения в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), информирует The Бабель.

Также правозащитница отметила, что залог никто вносить не будет, поскольку "у семьи заместителя министра нет таких денег". Кроме того, к адвокату никто не обращался для оформления соответствующих документов.

Это должно быть в любом случае обращение, поскольку постановление у меня с указанием реквизитов и все. Без меня никто не оплатит,

– добавила Матяш.

В чем обвиняют Юрия Грымчака?

Вечером 14 августа сотрудники НАБУ, СБУ и ГПУ задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрия Грымчака и приближенное к нему лицо на взятке размером в 480 тысяч долларов. Это – лишь часть суммы за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений. Общая сумма взятки, по сообщению НАБУ, должна была составить 1,1 миллиона долларов.

В НАБУ уточнили, что Грымчак дважды предлагал свои услуги представителю частного предприятия. Он должен был "помочь" предпринимателю получить разрешение на осуществление строительных работ на земельных участках в Киеве. Эти участки относятся к памятникам культурного наследия. В Министерстве культуры Украины опровергают всю информацию о причастности к делу Грымчака.

Грымчака подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.