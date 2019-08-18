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      Это позиция закона, – прокурор обосновал содержание Грымчака в СИЗО

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      Юрий Грымчак
      Юрий Грымчак / скрин из видео

      Несмотря на ошибку в судебном постановлении заместителя главы МинВОТ Юрия Грымчака держат в СИЗО законно. Его подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах.

      Описки в решениях суда очень распространенная практика. По закону суд должен исправлять их по собственной инициативе или же по просьбе участников уголовного производства. Об этом прокурор Денис Иванов рассказал в комментарии "Украинской правде".

      Основное: Грымчака и его "помощника" задержали на взятке в 480 тысяч долларов: все, что известно

      Это не позиция моя лично или Генпрокуратуры. Это позиция закона. В решении от 16 августа были допущены орфографические описки: неправильно указан номер дела судом, неправильно указанный защитник и отчество подозреваемого,
      – рассказал прокурор.

      В то же время, Иванов подчеркнул, что в начале судебного заседания устанавливалось лицо, в отношении которого избиралась мера пресечения.

      "Непосредственно подозреваемый сообщал анкетные данные суда. И судебное заседание проходило в отношении Грымчака Юрия Николаевича. А не Михайловича", – уточнил он.

      Иванов признал: ошибка препятствовала исполнению судебного решения, поэтому прокуратура просила исправить описку, и суд сделал это 17 августа.

      У прокуратуры есть соответствующие справки о том, что никаких препятствий для содержания Грымчака в СИЗО нет, и что состояние здоровья позволяет содержать его в местах предварительного заключения.

      Как Грымчаку избирали меру пресечения и что за ошибки в постановлении суда?

      16 августа суд избрал Юрию Грымчаку меру пресечения. Согласно постановлению, чиновник будет находиться в СИЗО как минимум 60 дней или может выйти под залог в 6 миллионов гривен.

      Заметим, что в своем решении суд допустил ошибку, указав неправильное отчество чиновника – Михайлович вместо Николаевич. 17 августа состоялось очередное заседание суда по этому инциденту. В итоге суд признал, что в документах прокуратуры была ошибка, и постановил ее исправить.

      В чем обвиняют Юрия Грымчака? Вечером 14 августа сотрудники НАБУ, СБУ и ГПУ задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрия Грымчака и приближенное к нему лицо на взятке размером в 480 тысяч долларов. Это – лишь часть суммы за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений. Общая сумма взятки, по сообщению НАБУ, должна была составить 1,1 миллиона долларов.

      В НАБУ уточнили, что Грымчак дважды предлагал свои услуги представителю частного предприятия. Он должен был помочь предпринимателю получить разрешение на осуществление строительных работ на земельных участках в Киеве. Эти участки относятся к памятникам культурного наследия. В Министерстве культуры Украины опровергают всю информацию о причастности к делу Грымчака.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Судьи Юрий Гримчак Мошенничество Задержание Юрия Грымчака Взятка
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