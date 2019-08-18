Це позиція закону, – прокурор обґрунтував тримання Гримчака в СІЗО

Попри помилку в судовій ухвалі заступника глави МінТОТу Юрія Гримчака тримають у СІЗО законно. Його підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах.

Описки у рішеннях суду дуже поширена практика. За законом суд повинен виправляти їх за власною ініціативою або ж на прохання учасників кримінального провадження. Про це прокурор Денис Іванов розповів в коментарі "Українській правді".

Основне: Гримчака та його "помічника" затримали на хабарі у 480 тисяч доларів: усе, що відомо

Це не позиція моя особисто чи Генпрокуратури. Це позиція закону. У рішенні від 16 серпня були допущені орфографічні описки: неправильно зазначено номер справи судом, неправильно зазначений захисник та по батькові підозрюваного,

– розповів прокурор.

Водночас, Іванов наголосив, що на початку судового засідання встановлювалась особа, відносно якої обирався запобіжний захід.

"Безпосередньо підозрюваний повідомляв анкетні дані суду. І судове засідання відбувалося відносно Гримчака Юрія Миколайовича. А не Михайловича", – уточнив він.

Іванов визнав: помилка перешкоджала виконанню судового рішення, тому прокуратура просила виправити описку, і суд зробив це 17 серпня.

У прокуратури є відповідні довідки про те, що жодних перешкод для утримання Гримчака у СІЗО немає, і що стан здоров’я дозволяє утримувати його в місцях попереднього ув’язнення.

Як Гримчаку обирали запобіжний захід і що за помилки в ухвалі суду?

16 серпня суд обрав Юрію Гримчаку запобіжний захід. Відповідно до ухвали, чиновник перебуватиме у СІЗО щонайменше 60 днів або може вийти під заставу у 6 мільйонів гривень.

Зауважимо, що у своєму рішенні суд допустився помилки, вказавши неправильне по батькові чиновника – Михайлович замість Миколайович. 17 серпня відбулося чергове засідання суду щодо цього інциденту. У підсумку суд визнав, що у документах прокуратури була помилка, та постановив її виправити.

У чому звинувачують Юрія Гримчака? Увечері 14 серпня співробітники НАБУ, СБУ і ГПУ затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій України Юрія Гримчака та наближену до нього особу на хабарі розміром у 480 тисяч доларів. Це – лише частина суми за вплив на рішення судів та чиновників Мінкультури для прийняття замовлених рішень. Загальна сума хабара, за повідомленням НАБУ, повинна була скласти 1,1 мільйона доларів.



У НАБУ уточнили, що Гримчак двічі пропонував свої послуги представнику приватного підприємства. Він мав допомогти підприємцю отримати дозвіл на здійснення будівельних робіт на земельних ділянках у Києві. Ці ділянки належать до пам’яток культурної спадщини. У Міністерстві культури України спростовують усю інформацію про причетність до справи Гримчака.