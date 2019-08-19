Справа Гримчака: адвокат планує оскаржити арешт

Адвокат Юрія Гримчака подасть апеляцію на рішення суду про взяття політика під варту, яке ухвалили з помилкою. Чиновника та його помічника підозрюють у хабарництві на 1,1 мільйона доларів.

Захист Гримчака також планує оскаржити виправлення помилки в ухвалі суду, передає УНН.

До теми: Гримчака та його "помічника" затримали на хабарі у 480 тисяч доларів: усе, що відомо

Про яку помилку в ухвалі суду йдеться у справі Гримчака?16 серпня суд обрав запобіжний захід заступнику міністра з питань окупованих територій Юрію Гримчаку. Відповідно до ухвали, чиновник перебуватиме у СІЗО щонайменше 60 днів або може вийти під заставу у 6 мільйонів гривень.



Зауважимо, що у своєму рішенні суд припустився помилки, вказавши неправильне по батькові чиновника – Михайлович замість Миколайович. 17 серпня відбулося чергове засідання суду щодо цього інциденту. У підсумку суд визнав, що у документах прокуратури була помилка, та постановив її виправити.



Прокурор наголосив, що помилки в судових ухвалах – явище поширене, тому це не є підставою для звільнення Гримчака. Він зазначив, що на початку судового засідання встановлювалась особа, відносно якої обирався запобіжний захід.

Подати апеляції адвокат Гримчака Тетяна Матяш планує вже 19 серпня. Захист оскаржить дві ухвали Деснянського районного суду Чернігова: про взяття під варту з помилкою в імені по батькові та про виправлення помилки на його справжнє ім'я і взяття під арешт.

Також захисниця зазначила, що заставу ніхто вносити не буде, оскільки "у родини заступника міністра немає таких грошей".

У чому звинувачують Юрія Гримчака?

Увечері 14 серпня співробітники НАБУ, СБУ і ГПУ затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій України Юрія Гримчака та наближену до нього особу на хабарі розміром у 480 тисяч доларів. Це – лише частина суми за вплив на рішення судів та чиновників Мінкультури для прийняття замовлених рішень. Загальна сума хабара, за повідомленням НАБУ, повинна була скласти 1,1 мільйона доларів.



У НАБУ уточнили, що Гримчак двічі пропонував свої послуги представнику приватного підприємства. Він мав "допомогти" підприємцю отримати дозвіл на здійснення будівельних робіт на земельних ділянках у Києві. Ці ділянки належать до пам’яток культурної спадщини. У Міністерстві культури України спростовують усю інформацію про причетність до справи Гримчака.

Гримчака підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах. Йому загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі.