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      ЗАДЕРЖАНИЕ ЮРИЯ ГРЫМЧАКА ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Грымчаку избирают меру пресечения: фото и видео

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      apostrophe.ua
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      В Чернигове слушают дело Юрия Грымчака. Подозреваемому во взяточничестве заместителю министра избирают меру пресечения.

      Деснянский районный суд города Чернигова избирает меру пресечения для чиновника Министерства по временно оккупированным территориям Юрия Грымчака. Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала корреспондентка 24 канала.

      Читайте также: Грымчаку и его приспешнику объявили подозрение: обвиняют уже не в взятки

      Прокуроры просят, чтобы взяли подозреваемых Юрия Грымчака и Игоря Овдиенко под стражу с возможностью внесения залога, а именно 12,5 миллионов гривен. Такая сумма, потому что это те деньги, которые фактически получили за все время подозреваемые. Жена Грымчака, которая также присутствовала на судебном заседании, утверждала, что у них нет такой суммы, которую просят прокуроры.

      Защитник обвиняемых Татьяна Матяш отметила, что все дело сфабриковано, а свидетели являются аферистами. Она заявила, что доказательства не предоставоены и не обнародованы. Хотя сторона обвинения заявила, что имеют все доказательства. А именно телефонные разговоры, которые задукоментированы, и все что касается преступных действий Овдиенко и Грымчака.

      Заседание суда по делу Грымчака и Овдиенко / Фото 24 канала (Марина Молька):

      Неоднократно отмечалось, что подозреваемые работали очень хитро и не на прямую, а через посредников. Одним из них был Гетман – человек, который является доверенным лицом Грымчака. А также, учитывая, что деньги могут быть мечеными, их сразу обменивали в обменных пунктах.

      Сторона обвинения настаивает, чтобы подозреваемых взяли под стражу на 60 суток, ведь есть такая угроза, что они убегут заграницу. Или каким-то образом будут влиять на свидетелей. У Грымчака есть достаточно мощные связи за годы работы во власти, поэтому опасаются, что он может их использовать. Также именно по этой причине решили проводить суд не в Киеве, а в Чернигове.

      За что задержали Грымчака и что ему грозит?НАБУ, СБУ и ГПУ вечером 14 августа задержали Юрия Грымчака и Игоря Овдиенко, которого правоохранители называют его помощником, на взятки размером в 480 тысяч долларов.

      Это часть взятки за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений. Грымчак должен был помочь предпринимателю получить разрешение на осуществление строительных работ на земельных участках в Киеве. Общая сумма взятки, по сообщению НАБУ, должна была составить 1,1 миллион долларов.

      Вечером 15 августа Генпрокуратура объявила Грымчаку и его приспешнику подозрение в мошенничестве. Их обвиняют именно в мошенничестве и завладении чужим имуществом в результате обмана. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

      Смотрите прямое включение корреспондента 24 канала:

       

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      Теги: Новости Украины Задержание Юрия Грымчака Юрий Гримчак Судьи Новости политики Мошенничество
      Источник: 24 канал
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