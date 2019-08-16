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      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Гримчаку обирають запобіжний захід: фото та відео

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      У Чернігові слухають справу Юрія Гримчака. Підозрюваному у хабарництві заступникові міністра обирають запобіжний захід.

      Деснянський районний суд міста Чернігова обирає запобіжний захід для чиновника Міністерства з тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака. Про це у прямому ефірі 24 каналу розповіла кореспондентка 24 каналу.

      Читайте також: Гримчаку та його поплічнику оголосили підозру: звинувачують вже не у хабарі

      Прокурори просять, щоб взяли підозрюваних Юрія Гримчака та Ігоря Овдієнка під варту і з можливістю внесення застави, а саме 12,5 мільйонів гривень. Така сума, бо це ті гроші, які фактично отримали за увесь час підозрювані. Дружина Гримчака, яка також була присутня на судовому засіданні, стверджувала, що у них немає такої суми, яку просять прокурори.

      Захисник обвинувачених Тетяна Матяш зазначила, що уся справа сфабрикована, а свідки є аферистами. Вона заявила, що доказів не надали та не оприлюднено. Хоча сторона обвинувачення заявила, що мають усі докази. А саме телефонні розмови, які задукоментовані, й все що стосується злочинних дій Овдієнка та Гримчака.

      Засідання суду у справі Гримчака та Овдієнка / Фото 24 каналу (Марина Молька):

      Неодноразово зазначалося, що вони підозрювані працювали дуже хитро та не на пряму, а через посередників. Одним з них був Гетьман – людина, яка є довіреною особою Гримчака. А також, враховуючи, що гроші можуть бути міченими, їх одразу обмінювали в обмінних пунктах.

      Сторона обвинувачення наполягає, щоб підозрюваних взяли під варту на 60 діб, адже є така загроза, що вони втечуть закордон. Або якимось чином будуть впливати на свідків. У Гримчака є досить потужні зв’язки за роки роботи у владі, тому побоюються, що він може їх використати. Також саме з цієї причини вирішили проводити суд не у Києві, а у Чернігові.

      За що затримали Гримчака і що йому загрожує?НАБУ, СБУ та ГПУ ввечері 14 серпня затримали Юрія Гримчака та Ігоря Овдієнка, якого правоохоронці називають його помічником, на хабарі розміром у 480 тисяч доларів.

      Це частина хабара за вплив на рішення судів та чиновників Мінкультури для прийняття замовлених рішень. Гримчак мав допомогти підприємцю отримати дозвіл на здійснення будівельних робіт на земельних ділянках у Києві. Загальна сума хабара, за повідомленням НАБУ, повинна була скласти 1,1 мільйона доларів.

      Надвечір 15 серпня Генпрокуратура оголосила Гримчаку та його поплічнику підозру у шахрайстві. Їх звинувачують саме у шахрайстві та заволодінні чужим майном внаслідок обману. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

      Дивіться пряме включення кореспондента 24 каналу:

       

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      Теги: Новини політики Новини України Юрій Гримчак Затримання Юрія Гримчака Судді Шахрайство
      Джерело: 24 канал
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