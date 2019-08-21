Затримання Гримчака: що пов'язує посадовця з Луценком

Останні дні уряду для декого стали намаганням зробити останній хапок. Але часи безкарності епохи Порошенка закінчилися. І справа Юрія Гримчака – доказ цьому. Армія "порохоботів" понесла втрату. НАБУ затримало заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій, постійного учасника телеефірів та коментатора на будь-які теми Юрія Гримчака.

За що затримали Гримчака

За даними слідства, Гримчак і його помічник шляхом обману заволоділи "грошовими коштами в особливо великому розмірі". Заступник міністра та його права рука пропонували за гроші вирішити питання в судах та ГПУ, яку все ще очолює близький соратник Гримчака Юрій Луценко.

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Окрім Гримчака, в справі фігурує людина, яка була помічником депутата Гримчака у Верховній Раді 6-го скликання. Але ця особа – не просто технічний помічник, який готував документи на підпис, це – член родини. Його звати його Ігор Овдієнко, він – брат дружини Гримчака.



Гримчака затримали на Подолі/ Фото: 24 канал

Чим мав допомогти посадовець?

Як встановило слідство, все почалося зі спілкування директора приватної компанії з Гримчаком. Бізнесмен поскаржився на проблему – стягнути гроші з іншої фірми за рішенням суду.

Ну і Гримчак повідомив, що за невеликий як для представників старої влади відкат він міг би підключити свої старі зв'язки та допомогти бізнесмену. Звичайно, собі забирати ці гроші Гримчак не збирався – це все на потреби революції.

НАБУ досить скупо повідомляє, що мав зробити Гримчак. Цитую: "Зі слів посадовця, він нібито мав звернутися до заступника генпрокурора, щоб остання вплинула на голову Касаційного цивільного суду (у складі Верховного Суду), який, у свою чергу, може вплинути на суддів цього ж суду".

А тепер розшифрую, про що ідеться.

Хто мав допомогти Гримчаку?

Ви звернули увагу, що заступник генпрокурора у цьому повідомленні згаданий у жіночому роді. Серед замів Луценка є лише одна жінка – це Анжела Стрижевська. Вірна людина генпрокурора Юрія Луценка, яка прийшла разом з ним на цю посаду – і разом з ним, швидше за все, й піде.



Анджела Стрижевська

Стрижевська є тотально контрольованою Луценком людиною. Вона прославилася намаганнями блокувати розслідування справи проти колишнього міністра юстиції в уряді Януковича Олени Лукаш.

Крім того, працюючи замом Луценка, вона літала до Ізраїля на переговори з колишнім міністром енергетики Януковича Едуардом Ставицьким та пропонувала домовитися, паралельно випрошуючи у нього неіснуючий компромат на опозиційних до Порошенка депутатів.

Ту розмову зі Ставицьким було таємно записано – в її ході Стрижевська зізналася, що команди в Луценка у прокуратурі майже немає, за виключенням неї самої. Тобто вона вчергове підтвердила свій найближчий зв’язок з чинним генпрокурором:

Дивіться відео: зпис розмови з Анджелою Стрижевською

Саме Стрижевська мала зробити цю чорну роботу, за яку Гримчак, за даними слідства, просив 100 тисяч доларів. Щоправда, по ходу діла сторони сторгувалися – і сума неправомірної вигоди була зменшена до 80 тисяч доларів.

Після одержання першого траншу відкату – 50 тисяч доларів – заступник міністра Гримчак і брат його дружини розподілили кошти між собою. Другий транш – 30 тисяч доларів – їм було передано минулого тижня, 14 серпня.



Вилучення коштів під час затримання Овдієнка/ Фото: 24 канал

Власне, в цей день їх і було затримано на гарячому. Але другий транш в 30 тисяч доларів за рішення, яке мала організувати Стрижеська – це квіточки у порівнянні з тими заробітками, які запланував собі Гримчак в останні дні роботи на посаді.

Які ще питання міг вирішити Гримчак?

Так, окрім першого епізоду – вирішення питання в суді за допомогою заступника Луценка – в справі Гримчака є другий епізод.

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В одній з розмов із Гримчаком директор приватної фірми поскаржився йому, як складно в сучасному світі отримати всі необхідні погодження та дозвільні документи для проведення в Києві будівництва на землях, що належать до пам’яток культурної спадщини.

Не розгубившись, Гримчак і тут запропонував своє посередництво, але вже за значно більшу "винагороду" у розмірі 1 мільйона доларів. Він запевняв, що ця сума – цей "лям" на жаргоні – начебто мав бути розподіленим між керівниками Міністерства культури, Міністерства юстиції, Українського інституту культурної спадщини, Київської міської адміністрації тощо.

Тому окрім 30 тисяч гривень за судові рішення по першому епізоду, в Гримчака було 450 тисяч доларів для початку просування з вирішенням питання по другому епізоду.

"За результатами обшуків виявлено та вилучено всю суму неправомірної вигоди, одержаної 14 серпня 2019 року, а також частину одержаної раніше", повідомляє НАБУ.

Як Луценко пов'язаний з Гримчаком?

А тепер питання – хто такий Гримчак, щоб оперувати такими сумами. Сам по собі він не здатен вирішити жодне з цих питань. Але в нього є друг, який може вплинути на багатьох чиновників і цього друга звати Юрій Луценко.



Юрій Гримчак

Політичну кар’єру Гримчак почав у 2002 році, коли балотувався до парламенту за округом в Донецькій області – він набрав менше одного відсотка та посів 11 місце з 14. Але Луценко постійно тримав Гримчака біля себе, зробивши його своїм парламентським помічником ще в Раді 2002 року.

Моє знайомство з Гримчаком відбулося в 2005 році, тоді Луценко вже полишив депутатство і в уряді Тимошенко став міністром внутрішніх справ. Юрій Луценко якраз прилітав до Донецька хвалитися затриманням одного з негласних королів цього краю –колишнього керівника ОДА Бориса Колеснікова.

Тоді Луценка скрізь супроводжував Гримчак, який був помічником Луценка у Верховній Раді та очолював донецький осередок "Соціалістичної партії". Пізніше Луценко прилаштував Гримчака заступником губернатора Донецької області, де він пропрацював до повернення Януковича у влади в 2006 році. Далі були вибори 2007 року, і Луценко робить вірного собі Гримчака депутатом по своїй же квоті.



Юрій Луценко

З огляду на такий спільний політичний шлях, є всі шанси, що справа Гримчака поступово переродиться в справу Луценка. Адже без впливу генпрокурора Гримчак не зміг би втілити нічого з обіцяного людям, які щедро обдаровували його грошима.

І хай сам Луценко швидко відхрестився від Гримчака, в кабінеті його заступниці Стрижевської було виявлено записуючий пристрій – а значить попереду нас можуть чекати плівки з розмовами про те, як вирішували питання в генерального прокурора України.