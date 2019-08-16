Луценко завжди підтримував Гримчака, – журналіст

Гримчака 14 серпня затримали на хабарі. Генпрокурор Юрій Луценко завжди підтримував заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака.

Інформація про це міститься у блозі журналіста Сергія Іванова на "Цезор.НЕТ".

"Наближеність до Генпрокурора робила Гримчака ефективним "рішалою" питань, пов‘язаних з дозволами на будівництво, адже виданий всупереч закону дозвіл з боку Міністерства культури не вартий нічого, якщо немає гарантії того, що прокуратура його потім не оскаржить або не розпочне кримінальне провадження. Ба більше, раніше правоохоронці вже цікавилися Гримчаком, неодноразово проводилася оперативна розробка, але дружба з Луценком і витоки інформації дозволяли йому уникнути будь-яких проблем", – написав блогер.

14 серпня Служба безпеки України оприлюднила відео затримання заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака, якого підозрюють у вимаганні 1,1 мільйона доларів хабара.

"Так, це правда. ГПУ та слідчі СБУ і НАБУ затримали за шахрайське заволодіння понад 1 мільйона доларів мого колишнього помічника і депутата Юрія Гримчака", – написав у своєму Facebook Генпрокурор Юрій Луценко. І додав: "НСРД свідчить, що він та його помічники вимагали кошти за вплив на рішення судів та чиновників Мінкультури для прийняття замовлених рішень. Соромно за нього".