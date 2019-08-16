20:37
16 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: ОМОН планує переворот у Росії. Путін знайшов собі балерину
      Вєсті Кремля
      21:19, 15 серпня
      Вєсті.UA: Парад гідності Бадоєва. Невдала ставка Ахметова на Ляшка
      Вєсті.UA
      20:22, сьогодні
      Чому нові вагони "Укрзалізниці" простоюють на заводі та куди зникли гроші: розслідування
      ЦРУ
      09:01, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Луценко завжди підтримував Гримчака, – журналіст

      452 Читать новость на русском
      Луценко та Гримчак
      Луценко та Гримчак / Колаж 24 каналу

      Гримчака 14 серпня затримали на хабарі. Генпрокурор Юрій Луценко завжди підтримував заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака.

      Інформація про це міститься у блозі журналіста Сергія Іванова на "Цезор.НЕТ".

      "Наближеність до Генпрокурора робила Гримчака ефективним "рішалою" питань, пов‘язаних з дозволами на будівництво, адже виданий всупереч закону дозвіл з боку Міністерства культури не вартий нічого, якщо немає гарантії того, що прокуратура його потім не оскаржить або не розпочне кримінальне провадження. Ба більше, раніше правоохоронці вже цікавилися Гримчаком, неодноразово проводилася оперативна розробка, але дружба з Луценком і витоки інформації дозволяли йому уникнути будь-яких проблем", – написав блогер.

      14 серпня Служба безпеки України оприлюднила відео затримання заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака, якого підозрюють у вимаганні 1,1 мільйона доларів хабара.

      "Так, це правда. ГПУ та слідчі СБУ і НАБУ затримали за шахрайське заволодіння понад 1 мільйона доларів мого колишнього помічника і депутата Юрія Гримчака", – написав у своєму Facebook Генпрокурор Юрій Луценко. І додав: "НСРД свідчить, що він та його помічники вимагали кошти за вплив на рішення судів та чиновників Мінкультури для прийняття замовлених рішень. Соромно за нього".

      blog_ava
      Трансфери команд УПЛ: офіційно
      сьогодні
      4588
      Теги: Затримання Юрія Гримчака Юрій Гримчак Новини України Юрій Луценко
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чим Україна годує світ і скільки заробляє
      сьогодні , 19:47 Чим Україна годує світ і скільки заробляє
      Яніна Ткачук 443
      Зеленський проти "бурштинової мафії": хто переможе?
      сьогодні , 19:18 Зеленський проти "бурштинової мафії": хто переможе?
      Наталя Ромашова 708
      Как автор адаптировал свою книгу для разных стран, чтобы сберечь репутацию
      сьогодні , 18:00 Как автор адаптировал свою книгу для разных стран, чтобы сберечь репутацию
      Павло Казарін 95
      Чому зростає економіка України і що буде далі, – Bloomberg
      сьогодні , 17:35 Чому зростає економіка України і що буде далі, – Bloomberg
      Світові Медіа 1330
      Що таке панельні будинки: які їхні переваги, недоліки і особливості
      сьогодні , 15:31 Що таке панельні будинки: які їхні переваги, недоліки і особливості
      620
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук