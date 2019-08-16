20:45
16 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЗАДЕРЖАНИЕ ЮРИЯ ГРЫМЧАКА ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: ОМОН планирует переворот в России. Путин нашел себе балерину
      Вєсті Кремля
      21:23, 15 августа
      Вести.UA: Парад достоинства Бадоева. Неудачная ставка Ахметова на Ляшко
      Вєсті.UA
      20:25, сегодня
      Почему новые вагоны "Укрзализныци" простаивают на заводе и куда исчезли деньги: расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЗАДЕРЖАНИЕ ЮРИЯ ГРЫМЧАКА ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Луценко всегда поддерживал Грымчака, – журналист

      54 Читати новину українською
      Луценко и Грымчак
      Луценко и Грымчак / Колаж 24 каналу

      Генпрокурор Юрий Луценко всегда поддерживал заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака.

      Информация об этом содержится в блоге журналиста Сергея Иванова на "Цезор.НЕТ".

      "Приближенность к Генпрокурору делала Грымчака эффективным "решалой" вопросов, связанных с разрешениями на строительство, ведь выдать вопреки закону разрешение со стороны Министерства культуры не стоит ничего, если нет гарантии того, что прокуратура его потом не оспорит или не откроет уголовное производство. Более того, ранее правоохранители уже интересовались Грымчаком, неоднократно проводилась оперативная разработка, но дружба с Луценко и утечки информации позволяли ему избежать каких-либо проблем", - написал блогер.

      Как отмечается, 14 августа Служба безопасности Украины обнародовала видео задержания заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака, которого подозревают в вымогательстве 1,1 миллиона долларов взятки.

      "Да, это правда. ГПУ и следователи СБУ и НАБУ задержали за мошенническое завладение свыше 1 млн долл моего бывшего помощника и депутата Ю. Грымчака, - написал в своем Фейсбуке Генпрокурор Юрий Луценко. И добавил: "НСРД свидетельствует, что он и его помощники требовали средства за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений. Стыдно за него".

      blog_ava
      Трансферы команд УПЛ: официально
      сегодня
      1137
      Теги: Новости Украины Задержание Юрия Грымчака Юрий Гримчак Юрий Луценко
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Чем Украина кормит мир и сколько зарабатывает
      сегодня , 19:56 Чем Украина кормит мир и сколько зарабатывает
      Яніна Ткачук 143
      Зеленський проти "бурштинової мафії": хто переможе?
      сегодня , 19:18 Зеленський проти "бурштинової мафії": хто переможе?
      Наталя Ромашова 760
      Как автор адаптировал свою книгу для разных стран, чтобы сберечь репутацию
      сегодня , 18:00 Как автор адаптировал свою книгу для разных стран, чтобы сберечь репутацию
      Павло Казарін 44
      Чому зростає економіка України і що буде далі, – Bloomberg
      сегодня , 17:35 Чому зростає економіка України і що буде далі, – Bloomberg
      Світові Медіа 1363
      Что такое панельные дома: их преимущества, недостатки и особенности
      сегодня , 15:31 Что такое панельные дома: их преимущества, недостатки и особенности
      150
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук