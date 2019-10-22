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      Грымчаку смягчили подозрение, – адвокат

      5 Читати новину українською
      Юрию Грымчаку смягчили подозрение ▷ сколько лет может получить и за что
      Юрий Грымчак / Апостроф

      Бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку изменили подозрение с мошенничества на злоупотребление влиянием. В августе его задержали на взятке в размере 480 000 долларов. Сейчас Грымчак все еще находится в СИЗО.

      Об изменении квалификации по делу рассказала защитница Грымчака Татьяна Матяш в комментарии "Украинской Правде".

      Это действительно смягчения ... Они (прокуроры – 24 канал) признали, что не могут доказать (виновности Грымчака – 24 канал),
      – сказала адвокат.

      Матяш также объяснила: предыдущая статья подозрения, мошенничество, – это особо тяжкое преступление, оно предусматривает до 12 лет лишения свободы. Новое подозрение – в злоупотреблении влиянием – это тяжкое преступление с максимальным наказанием в виде 8 лет лишения свободы.

      Новость дополняется ...

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Задержание Юрия Грымчака Юрий Гримчак
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