Грымчаку смягчили подозрение, – адвокат

Бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку изменили подозрение с мошенничества на злоупотребление влиянием. В августе его задержали на взятке в размере 480 000 долларов. Сейчас Грымчак все еще находится в СИЗО.

Об изменении квалификации по делу рассказала защитница Грымчака Татьяна Матяш в комментарии "Украинской Правде".

Это действительно смягчения ... Они (прокуроры – 24 канал) признали, что не могут доказать (виновности Грымчака – 24 канал),

– сказала адвокат.

Матяш также объяснила: предыдущая статья подозрения, мошенничество, – это особо тяжкое преступление, оно предусматривает до 12 лет лишения свободы. Новое подозрение – в злоупотреблении влиянием – это тяжкое преступление с максимальным наказанием в виде 8 лет лишения свободы.

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