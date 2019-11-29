Боевики предлагали экс-чиновнику Грымчаку должность министра, – НАБУ

По мнению детективов НАБУ, бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку предлагали должность министра на оккупированных территориях Донбасса. Именно поэтому ходатайствовали о продлении меры пресечения для него в виде содержания под стражей.

Что известно о предложении Грымчаку стать министром на оккупированном Донбассе

Как говорится в тексте постановления Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда от 21 ноября, существуют определенные риски, что Грымчак будет скрываться от органов досудебного расследования и (или) суда.

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Кроме того, в ходатайстве детектива этот риск обосновывают среди прочего и возможностью выехать на территорию России или временно оккупированную территорию Украины.

Детектив НАБУ утверждает, что Грымчак получил предложение должности министра на оккупированных территориях. Добавляет масла в огонь и то, что близкий человек экс-чиновника (имя этого человека не называют) является владельцем квартиры в Донецке.

Адвокаты Грымчака, со своей стороны, отрицают вышеупомянутые риски. А аргументирует это защита экс-чиновника тем, что их клиент находится в санкционном списке России, поэтому выезд для него на территорию страны-агрессора или так называемой "ДНР" невозможен, пишет "Украинская правда".

Однако суд такие аргументы оценил критически, поскольку по содержанию санкции не предусматривают запрет пересечения границы с Россией, а связаны с применением специальных экономических мер.

В итоге суд, заслушав объяснения детективов и возражения защиты, решил оставить апелляционную жалобу адвокатов Грымчака на решение Высшего антикорсуда от 13 ноября без удовлетворения. Ранее экс-заместителю министра продлили меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в 6 миллионов гривен.

Что говорит защита Грымчака

Дмитрий Мельник, адвокат Грымчака, комментируя такое решение, заявил, что детективы НАБУ "вырвали слова из контекста, исказили факты" и услышали то, что хотели услышать. По его словам, "Грымчак не давал никаких показаний, а все, о чем заявляли детективы НАБУ, является материалами негласных следственных розыскных действий. И там Грымчак отметил, что ему предложили должность в Министерстве временно оккупированных территорий.

Он сказал там дословно "на той стороне". Имелось в виду, что на той стороне – это на бульваре Леси Украинки, через дорогу. Там, где он сидел, – это было на одной стороне, а сам министр сидел на другой стороне бульвара Леси Украинки в Киеве. "ДНР" не имеет министерства временно оккупированных территорий. А орган досудебного расследования вырывает эти слова из контекста, и там не приводят полный текст той беседы, которая была зафиксирована,

– говорит Мельник.

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Адвокат добавил, что Грымчак находится в "первом и втором санкционных списках РФ, и о нем даже фильм сняли в "ДНР" о том, что он - "позор Донбасса и предатель Донбасса". Поэтому, подчеркивает защитник, говорить, что есть какие-то доказательства, что Гримчак имеет возможность туда уехать, неправильно, потому что их нет.

Также Мельник отметил, что сейчас Грымчак сидит в Черниговском СИЗО, на состояние здоровья не жалуется. А следующее рассмотрение ходатайства о продлении меры пресечения запланировано на январь.

Что известно о деле Юрия Грымчака

Тогда еще заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины и приближенного к нему человека задержали сотрудники НАБУ, СБУ и ГПУ вечером 14 августа. В тот момент оба, по убеждению правоохранителей, якобы получали взятку в размере 480 тысяч долларов. Известно, что это лишь часть суммы за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений. Общая сумма взятки, по сообщению НАБУ, должна была составить 1,1 миллиона долларов.

Тогда в НАБУ уточняли, что Грымчак дважды предлагал свои услуги представителю частного предприятия, а именно должен был "помочь" предпринимателю получить разрешение на осуществление строительных работ на земельных участках в Киеве. Эти участки относятся к памятникам культурного наследия. В Министерстве культуры Украины опровергают всю информацию о причастности к делу Грымчака.

Отметим, что экс-чиновника подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах. Если его вину докажут, ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

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