Экс-заместителя министра Грымчака перевели в другое СИЗО

Бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака перевели в Лукьяновское СИЗО в Киеве. Экс-чиновника задержали летом 2019 года, и до последнего времени он находился в СИЗО в Чернигове.

О переводе Грымчака в фейсбуке сообщила его жена Юлия. По словам женщины, политика начали этапировать утром 23 января.

Обратите внимание! Боевики предлагали экс-чиновнику Грымчаку должность министра, – НАБУ

Пока мы понятия не имеем, где он, с кем в камере, в каких условиях... Ждем сообщения от детективов, которые настаивали на переводе, потому что не одна ловушка правоохранителей не сработала. Не одного нарушения со стороны арестанта не было,

– отметила Юлия Гримчак.

Она добавила, что до сих пор о местонахождении Грымчака ничего неизвестно. Пенитенциарная служба обещала об этом сообщить адвокатам, но они также ничего не знают.

Через некоторое время Юлия Гримчак сообщила, что экс-министр предоставил администрации СИЗО три номера телефонов для связи с близкими людьми, один из них – ее. Свое сообщение она сопроводила скриншотом СМС-сообщения, из которого видно, что ее счет пополнен на 340 тысяч гривень.

"Знаете, как я узнаю о том, что Юра прошел регистрацию в СИЗО!? Вот так. Не прошло и несколько часов", – прокомментировала жена экс-чиновника поступление денег.

К теме! Дело Грымчака передали в НАБУ, – адвокат

Что известно о деле Юрия Грымчака

14 августа 2019 года детективы НАБУ вместе с Генпрокуратурой и СБУ задержали его вместе с помощником на взятке в 480 тысяч долларов. Задержание произошло, когда они получали часть суммы в размере 480 тысяч долларов. Следствие выяснило, что Грымчак предложил свои услуги для обеспечения согласования проектной документации представителю частного предприятия.

За это он попросил 1 миллион долларов. Кроме того, Гримчак должен был обратиться к заместителю Генерального прокурора, чтобы последняя повлияла на голову Кассационного гражданского суда (в составе Верховного Суда), который, со своей стороны, может повлиять на судей этого же суда.

В НАБУ отметили, что задержали Грымчака и его коллегу по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

16 августа суд избрал Грымчаку меру пресечения – чиновник должен был находиться в СИЗО менее 60 дней или же мог выйти под залог в 6 миллионов гривен. После окончания срока меры пресечения, ВАКС 15 ноября продолжил его еще на два месяца с тем же залогом, но потом его уменьшил. Пока Грымчак находиться под стражей до 14 февраля.