Суд зменшив Гримчаку розмір застави в три рази

Суддя Вищого антикорупційного суду зменшив суму застави ексзаступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку. Тепер застава становить не 6, а 2 мільйони гривень.

При цьому суддя залишив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без змін. Про це повідомили у пресслужбі Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

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Суддя частково задовольнив клопотання сторони захисту, зменшивши розмір застави з 3123 прожиткових мінімумів для працездатних осіб до 1 041,

– йдеться в повідомленні.

Тепер сума застави становить майже 2 мільйони гривень замість попередньо визначених шести.

Засідання суду відбувалося у форматі відеоконференції, оскільки підозрюваний перебуває в Чернігівському слідчому ізоляторі.

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Що відомо про справу Гримчака

14 серпня 2019 року детективи НАБУ разом з Генпрокуратурою та СБУ затримали Гримчака та його помічника за підозрою у вимаганні хабаря. Їх затримали на "гарячому" – при отриманні частини суми в розмірі 480 тисяч доларів.

Юрій Гримчак запропонував свої послуги для забезпечення погодження проєктної документації представнику приватного підприємства. За ці "послуги" Юрій Гримчак попросив 1 мільйон доларів.

За ці "послуги" Юрій Гримчак попросив 1 мільйон доларів. Він повинен був звернутися до заступника Генерального прокурора, щоб остання вплинула на голову Касаційного цивільного суду (у складі Верховного Суду), який, у свою чергу, може вплинути на суддів цього ж суду.

У НАБУ зазначили, що затримали Гримчака та його колегу за підозрою у шахрайстві в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 12 років з конфіскацією майна.



Корупційні схеми у справі Гримчака / Інфографіка НАБУ