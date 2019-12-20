Суд уменьшил Грымчаку размер залога в три раза
Судья Высшего антикоррупционного суда уменьшил сумму залога экс-заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку. Теперь залог составляет не 6, а 2 миллиона гривен.
При этом судья оставил меру пресечения в виде содержания под стражей без изменений. Об этом сообщили в пресс-служба Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).
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Судья частично удовлетворил ходатайство стороны защиты, уменьшив размер залога с 3123 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц до 1041,
– говорится в сообщении.
Теперь сумма залога составляет почти 2 миллиона гривен вместо предварительно определенных шести.
Заседание суда проходило в формате видеоконференции, поскольку подозреваемый находится в Черниговском следственном изоляторе.
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Что известно о деле Грымчака
- 14 августа 2019 года детективы НАБУ вместе с Генпрокуратурой и СБУ задержали Грымчака и его помощника по подозрению в вымогательстве взятки. Их задержали на "горячем" – при получении части суммы в размере 480 тысяч долларов.
- Юрий Гримчак предложил свои услуги для обеспечения согласования проектно документации представителю частного предприятия. За эти "услуги" Юрий Грымчак попросил 1 миллион долларов.
- Он должен был обратиться к заместителю Генерального прокурора, чтобы последняя повлияла на голову Кассационного гражданского суда (в составе Верховного Суда), который, в свою очередь, может повлиять на судей этого же суда.
- В НАБУ отметили, что задержали Грымчака и его коллегу по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.