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      Суд уменьшил Грымчаку размер залога в три раза

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      Грымчаку втрое уменьшили размер залога / my.ua

      Судья Высшего антикоррупционного суда уменьшил сумму залога экс-заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку. Теперь залог составляет не 6, а 2 миллиона гривен.

      При этом судья оставил меру пресечения в виде содержания под стражей без изменений. Об этом сообщили в пресс-служба Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

      Подробно: НАБУ раскрыло шокирующую коррупционную схему дела Грымчака: все детали

      Судья частично удовлетворил ходатайство стороны защиты, уменьшив размер залога с 3123 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц до 1041,
      – говорится в сообщении.

      Теперь сумма залога составляет почти 2 миллиона гривен вместо предварительно определенных шести.

      Заседание суда проходило в формате видеоконференции, поскольку подозреваемый находится в Черниговском следственном изоляторе.

      Обратите внимание: Кто такой Юрий Гримчак: краткая биография

      Что известно о деле Грымчака

      • 14 августа 2019 года детективы НАБУ вместе с Генпрокуратурой и СБУ задержали Грымчака и его помощника по подозрению в вымогательстве взятки. Их задержали на "горячем" – при получении части суммы в размере 480 тысяч долларов.
      • Юрий Гримчак предложил свои услуги для обеспечения согласования проектно документации представителю частного предприятия. За эти "услуги" Юрий Грымчак попросил 1 миллион долларов.
      • Он должен был обратиться к заместителю Генерального прокурора, чтобы последняя повлияла на голову Кассационного гражданского суда (в составе Верховного Суда), который, в свою очередь, может повлиять на судей этого же суда.
      • В НАБУ отметили, что задержали Грымчака и его коллегу по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

      гримчак суддя

      гримчак хабар суддяКоррупционные схемы по делу Грымчака / Инфографика НАБУ

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      Теги: Новости Украины Новости политики Взятка Коррупция Задержание Юрия Грымчака ГПУ Юрий Гримчак Антикоррупционный суд Деньги Судьи
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