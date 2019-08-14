23:39
14 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЗАДЕРЖАНИЕ ЮРИЯ ГРЫМЧАКА ВЕРХОВНАЯ РАДА ВАКЦИНАЦИЯ АЛЕКСАНДР ХАЦКЕВИЧ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Церковь-пирамида в России. Как Кремль защищает своих ученых
      Вєсті Кремля
      21:46, сегодня
      Вести.UA: Гройсман обиделся на Зеленского. Музыкальное возвращения Повалий
      Вєсті.UA
      19:20, сегодня
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЗАДЕРЖАНИЕ ЮРИЯ ГРЫМЧАКА ВЕРХОВНАЯ РАДА ВАКЦИНАЦИЯ АЛЕКСАНДР ХАЦКЕВИЧ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Грымчака и его заместителя задержали на взятке размером в полмиллиона долларов: фото

      1423 Читати новину українською
      Юрий Грымчак задержан за взятку в 480 тысяч долларов: фото
      Юрий Грымчак / radiosvoboda.org

      НАБУ и СБУ задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрия Грымчака и его помощника на взятке размером 480 тысяч долларов.

      По информации 24 канала задержание произошло в Киеве на Подоле.

      Читайте также: Пинчука вызывают на допрос в ГПУ: фото повестки

      В НАБУ отметили, что задержали госслужащих по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

      гримчак помічник затримання хабар
      Задержание помощника Грымчака на взятке в Киеве/ Фото: 24 канал

      Сотрудники министерства требовали от представителя юридического лица неправомерную выгоду в размере 1,1 миллиона долларов. Правоохранители задержали госслужащего во время получения части средств.

      набу гримчак сбу
      Правоохранители изъяли 480 тысяч долларов/ Фото: НАБУ


      помічник гримчака хабар набу сбу затримання

      Помощник Юрия Грымчака/ Фото: 24 канал

      Как сообщает журналистка 24 канала, Юрий Грымчак уже находится на допросе в ГПУ. В министерстве в его кабинете нашли все доказательства преступления.

      гримчак сбу набу гпу хабар злочин

      Юрий Гримчак на допросе в ГПУ / Фото: 24 канал

      Жена Грымчака Юлия на Facebook написала, что "сейчас проходит задержание моего мужа Грымчака Юрия Николаевича генеральной прокуратурой Украины".

      Кто такой Юрий Грымчак?Юрий Грымчак – народный депутат Украины 6-го созыва. От создания Министерства временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц был советником, а впоследствии и заместителем министра по временно оккупированным территориям.

      blog_ava
      Смертельное ДТП в Харькове: суд оставил приговор Зайцевой и Дронову без изменений
      сегодня
      681
      Теги: Новости Украины Новости политики НАБУ Задержание Юрия Грымчака Юрий Гримчак Коррупция Расследования
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 14 августа: детей без прививок не пустят в школу и последствия непогоды
      сегодня , 22:05 Главные новости 14 августа: детей без прививок не пустят в школу и последствия непогоды
      59
      Запрет для кораблей, уничтожение заповедника и "водные козни" Украины: новости Крымнаша
      сегодня , 22:00 Запрет для кораблей, уничтожение заповедника и "водные козни" Украины: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 482
      Нет прививки – нет школы: почему вакцинация теперь обязательна и что делать тем, кто против
      сегодня , 20:30 Нет прививки – нет школы: почему вакцинация теперь обязательна и что делать тем, кто против
      Світлана Попова 381
      Це політичний мотив війни проти України, – експертка про те, чому Росія утримує політв’язнів
      сегодня , 18:30 Це політичний мотив війни проти України, – експертка про те, чому Росія утримує політв’язнів
      Віталій Дейнега 69
      Гражданство Украины для россиян: что это значит и кто может получить паспорт
      сегодня , 18:02 Гражданство Украины для россиян: что это значит и кто может получить паспорт
      Інна Жолобович 530
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук