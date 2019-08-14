Грымчака и его заместителя задержали на взятке размером в полмиллиона долларов: фото

НАБУ и СБУ задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрия Грымчака и его помощника на взятке размером 480 тысяч долларов.

По информации 24 канала задержание произошло в Киеве на Подоле.

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В НАБУ отметили, что задержали госслужащих по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.



Задержание помощника Грымчака на взятке в Киеве/ Фото: 24 канал

Сотрудники министерства требовали от представителя юридического лица неправомерную выгоду в размере 1,1 миллиона долларов. Правоохранители задержали госслужащего во время получения части средств.



Правоохранители изъяли 480 тысяч долларов/ Фото: НАБУ





Помощник Юрия Грымчака/ Фото: 24 канал

Как сообщает журналистка 24 канала, Юрий Грымчак уже находится на допросе в ГПУ. В министерстве в его кабинете нашли все доказательства преступления.

Юрий Гримчак на допросе в ГПУ / Фото: 24 канал

Жена Грымчака Юлия на Facebook написала, что "сейчас проходит задержание моего мужа Грымчака Юрия Николаевича генеральной прокуратурой Украины".

Кто такой Юрий Грымчак?Юрий Грымчак – народный депутат Украины 6-го созыва. От создания Министерства временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц был советником, а впоследствии и заместителем министра по временно оккупированным территориям.