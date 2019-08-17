НАЗК виявило у Гладковського незадекларовані 1,3 мільйона гривень

У зв'язку з виявленим порушенням у виявили порушення у декларації колишнього першого заступника РНБО Олега Гладковського НАЗК звернулося до НАБУ з проханням відкрити кримінальне провадження.

У повідомленні Національного агентства з питань запобігання корупції зазначається, що у виправленій декларації за 2015 рік Гладковський не зазначив вартості належних йому корпоративних прав у кіпрській компанії RI-SYSTEM LIMITED та наявності у сина корпоративних прав у ТОВ "Київбіоенерго".

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Загальна сума встановлених порушень у декларації Гладковського становить майже 1,3 мільйона гривень. Також у декларації відсутні відомості про автомобіль, який належить його сину.

У НАЗК нагадали, що затвердження обґрунтованого висновку та направлення його до НАБУ не означає визнання особи винною у вчиненні правопорушення, а є підставою для здійснення досудового розслідування.

Корупційний скандал в "Укроборонпромі"?

За даними розслідування журналістів Bihus.Info, син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського – Ігор Гладковський разом з Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою контрабандою поставляли оборонним підприємствам України російські деталі або деталі з українських військових частин. Поставки відбувались через фірми-прокладки за завищеними в 2-4 рази цінами. Розмір розкрадань може становити щонайменше 250 мільйонів гривень, припускають журналісти.