У Зеленского анонсировали кардинальные изменения в НАПК

Заместитель главы Офиса Президента Руслан Рябошапка заявил, что НАПК уже невозможно помочь работать эффективно, а потому орган ждут кардинальные изменения.

Такое мнение Рябошапка высказал в интервью журналисту 24 канала в программе "Голобородько".

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Что планируете делать с НАПК?

– НАПК – это ключевой орган в антикоррупции страны, однако, он стал каким-то "хвостом", который тянется за другим антикоррупционной инфраструктурой.

– Вариант один – здесь невозможно как-то помочь ему работать эффективно – это надо менять. Менять руководство, усиливать аппарат, поскольку там очень большие кадровые потери. Думаю, что мы очень быстро сможем сделать.

– Если бы процесс отбора руководства был более качественным и менее политизированным, то не было бы конфликтов. Но поскольку нам на этом этапе трудновато достичь этой меньшей политизированности и более высокого качества, мы будем двигаться по пути создания единоличных органов, которые бы управлялись одним человеком. НАПК – однозначно да. Законопроект готов. В первую очередь.

Каким вы видите НАПК?

– Это локомотив антикоррупционных реформ, интеллектуальный центр, который, прежде всего, оценивает все происходящее в стране. Который может дать оценку, где наибольшие потери от коррупции и предложить быстрые решения.

– Это постоянный мониторинг проблемы коррупции в стране, которого мы сегодня не видим.

– Это центр, который обеспечивает взаимодействие между всеми элементами антикоррупционной инфраструктуры – между НАБУ, САП, агентствами по розыску и менеджмента арестованных активов.

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– Это предотвращение и очистка службы через урегулирование конфликта интересов, через урегулирование проблем связанных с незаконным лоббирование, очистка через удаление с публичной службы людей, которые имеют незаконные доходы. Один из важнейших блоков – это предотвращение политической коррупции. Мы видим, что функция провалена и в принципе не реализуется.

Что нужно сделать, чтобы это заработало?

– Все зависит прежде всего от политической воли. Все идет от руководства. Новый руководитель должен, во-первых, укрепить кадровый потенциал, во-вторых, укрепить правильные приоритеты работы органа.

Орган не должен гоняться, условно говоря, преследовать учителей, врачей, руководителей сельских советов, а заниматься топ-коррупцией, топ-чиновниками и топ-политиками.

– Сначала надо определить приоритеты и далее определить, как эффективно реализовывать каждую из этих функций. Если это антикоррупционная политика, то должны быть поставлены четкие задачи, каким образом осуществляется мониторинг, с кем, прежде всего, должен быть контакт, с тем, чтобы выяснять проблему и выработать решение.

Кто такой Руслан Рябошапка?

Был одним из членов Национального агентства по предотвращению коррупции. Критиковал предыдущую власть за провал антикоррупционной реформы. Совершил демарш из НАПК и критиковал его руководство.



Впоследствии Рябошапка стал главным специалистом по правоохранительной и антикоррупционной политике в предвыборном штабе Зеленского.



После победы Зеленского на выборах президента Рябошапка возглавил в его Офисе антикоррупционный направление.

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Что такое программа "Голобородько"?

Голобородько о Голобородько. Это программа 24 канала, где журналист Антон Голобородько рассказывает о том, что происходит за стенами Банковой при новом президенте. И объясняет, почему не стоит путать Владимира Зеленского с его героем Василием Голобородько.