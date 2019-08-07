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      У Зеленского анонсировали кардинальные изменения в НАПК

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      Руслан Рябошапка
      Руслан Рябошапка / 24 канал

      Заместитель главы Офиса Президента Руслан Рябошапка заявил, что НАПК уже невозможно помочь работать эффективно, а потому орган ждут кардинальные изменения.

      Такое мнение Рябошапка высказал в интервью журналисту 24 канала в программе "Голобородько".

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      Что планируете делать с НАПК?

      – НАПК – это ключевой орган в антикоррупции страны, однако, он стал каким-то "хвостом", который тянется за другим антикоррупционной инфраструктурой.

      – Вариант один – здесь невозможно как-то помочь ему работать эффективно – это надо менять. Менять руководство, усиливать аппарат, поскольку там очень большие кадровые потери. Думаю, что мы очень быстро сможем сделать.

      – Если бы процесс отбора руководства был более качественным и менее политизированным, то не было бы конфликтов. Но поскольку нам на этом этапе трудновато достичь этой меньшей политизированности и более высокого качества, мы будем двигаться по пути создания единоличных органов, которые бы управлялись одним человеком. НАПК – однозначно да. Законопроект готов. В первую очередь.

      Каким вы видите НАПК?

      – Это локомотив антикоррупционных реформ, интеллектуальный центр, который, прежде всего, оценивает все происходящее в стране. Который может дать оценку, где наибольшие потери от коррупции и предложить быстрые решения.

      – Это постоянный мониторинг проблемы коррупции в стране, которого мы сегодня не видим.

      – Это центр, который обеспечивает взаимодействие между всеми элементами антикоррупционной инфраструктуры – между НАБУ, САП, агентствами по розыску и менеджмента арестованных активов.

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      – Это предотвращение и очистка службы через урегулирование конфликта интересов, через урегулирование проблем связанных с незаконным лоббирование, очистка через удаление с публичной службы людей, которые имеют незаконные доходы. Один из важнейших блоков – это предотвращение политической коррупции. Мы видим, что функция провалена и в принципе не реализуется.

      Что нужно сделать, чтобы это заработало?

      – Все зависит прежде всего от политической воли. Все идет от руководства. Новый руководитель должен, во-первых, укрепить кадровый потенциал, во-вторых, укрепить правильные приоритеты работы органа.

      Орган не должен гоняться, условно говоря, преследовать учителей, врачей, руководителей сельских советов, а заниматься топ-коррупцией, топ-чиновниками и топ-политиками.

      – Сначала надо определить приоритеты и далее определить, как эффективно реализовывать каждую из этих функций. Если это антикоррупционная политика, то должны быть поставлены четкие задачи, каким образом осуществляется мониторинг, с кем, прежде всего, должен быть контакт, с тем, чтобы выяснять проблему и выработать решение.

      Кто такой Руслан Рябошапка?
      Был одним из членов Национального агентства по предотвращению коррупции. Критиковал предыдущую власть за провал антикоррупционной реформы. Совершил демарш из НАПК и критиковал его руководство.

      Впоследствии Рябошапка стал главным специалистом по правоохранительной и антикоррупционной политике в предвыборном штабе Зеленского.

      После победы Зеленского на выборах президента Рябошапка возглавил в его Офисе антикоррупционный направление.

      Смотрите видео интервью с Русланом Рябошапкой

       

      Что такое программа "Голобородько"?
      Голобородько о Голобородько. Это программа 24 канала, где журналист Антон Голобородько рассказывает о том, что происходит за стенами Банковой при новом президенте. И объясняет, почему не стоит путать Владимира Зеленского с его героем Василием Голобородько.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Владимир Зеленский Коррупция НАПК Руслан Рябошапка
      Источник: 24 канал
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