Маркарова виводила зі збанкрутілого "Актив-банку" елітну нерухомість на свою фірму, – "Схеми"

Міністерка фінансів зробила це якраз напередодні банкрутства банку. Цінну нерухомість в центрі Києва Маркарова вивела на власну фірму під назвою "Синонім".

Оксана Маркарова разом зі своїм чоловіком Данилом Волинцем купила "Актив-банк" у братів-"регіоналів" Андрія та Сергія Клюєвих. Через рік, у 2014-му, Нацбанк визнав його неплатоспроможним. Втім, незадовго до банкрутства родина Маркарової встигла продати банк, а разом з ним і його цінний актив – елітну нерухомість на Подолі. Про це мовиться у розслідуванні журналістів програми "Схеми: корупція в деталях".

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Найцікавіше те, що покупцем стала фірма під назвою "Синонім". Її співзасновницею, за словами розслідувачів, є сама Оксана Маркарова.

Ще один важливий момент: ціна договору купівлі-продажу виявилася вдвічі нижчою її заставної вартості. Елітний будинок перебував в іпотеці державного "Укрексімбанку", який в результаті переходу права власності від "Актив-банку" до фірми "Синоніму", втратив заставу.

Так, "Укрексімбанк" оцінював заставну вартість будинку у майже 130 мільйонів гривень. Втім, вже перед продажем нерухомості "Синоніму", нову оцінку вартості провела фірма "Істерн консалтинг груп". Ця компанія теж раніше підпорядковувалась міністерці фінансів. Фірма оцінила елітний будинок у два рази дешевше.



Схема, за якою Маркарова вивела елітну нерухомість на Подолі

Так, "Синонім" сплатив за нього лишень 16 мільйонів гривень.

Ця будівля була продана банком. Я не можу коментувати те, що було вже після мене, але ще при мені точно проводилися перемовини. Менеджмент шукав покупця на цю будівлю,

– прокоментувала ситуацію "Схемам" сама Маркарова.

Очільниця Мінфіну переконує: на момент придбання будівлі вона вже вийшла як зі складу акціонерів "Актив-банку", так і з засновників "Синоніму" – компанії-покупця цього майна. А ось, за словами журналістів, офіційні документи свідчать про зворотне.



Будинок на Подолі, про який мовиться у розслідуванні

Зараз державний "Укрексімбанк" через суди намагається повернути собі втрачене право на елітну нерухомість. Будинок у серці Києва, на Подолі, тепер здають в оренду. Частину приміщень займає фінустанова родини Маркарової – "Акордбанк" Данила Волинця, іншу – юристи та музей-архів преси.

На своїй фейсбук-сторінці Оксана Маркарова все спростовує.

Як вона пояснює ситуацію?