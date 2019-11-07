Порошенко переписывает Roshen на сына: в компании это подтвердили

Пятый президент и народный депутат Украины Петр Порошенко переписывает свой кондитерский бизнес Roshen на сына Алексея. Часть своего бизнеса старший Порошенко уже перерегистрировал.

В самой корпорации Roshen не стали отрицать этот факт, но отметили, что о причинах известно лишь бенефициарным владельцам, сообщает издание "Новое время".

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Как происходит переоформление собственности Рошен

В своей декларации перед увольнением с должности 20 мая Порошенко отмечал себя бенефициарным владельцем ООО "Центрально-Европейская кондитерская компания" (ЦЕКК) и оставался им как минимум до 1 октября.

Как выяснили аналитики Центра противодействия коррупции, по состоянию на 6 ноября бенефициаром компании уже отмечен Алексея Порошенко. Это подтверждает Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР). Там указано, что контроль над ЦЕКК перешел к Порошенко-младшему в результате получения корпоративных прав на нидерландский Roshen Europe B.V., который владеет 85% ЦЕКК.

Интересно и то, что бенефициарный владелец начал меняться и у тех предприятий, где ЦЕКК является учредителем. В частности, говорится о таких компаниях, как "Рошен де люкс", кондитерская корпорация "Рошен", "Рошен-Волынь", "Рошен Мир" и другие, которые до недавнего времени декларировал старший Порошенко.

Как изменение бенефициара отразилась в деларациях - на фото