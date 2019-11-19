Дело Порошенко: в чем подозревают и что грозит пятому президенту Украины

Государственное бюро расследований направило в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении пятому президенту Украины и народному депутату Петру Порошенко. О причинах и последствиях уголовного производства, – в материале 24 канала.

Что инкриминируют Петру Порошенко?

Порошенко подозревают в:

уголовных правонарушениях, предусмотренных частью 3 статьи 109 УК: действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти со стороны представителя власти. Статья предусматривает ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет.

правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 364 УКУ: злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия. Эта статья предусматривает лишением свободы от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет, а также штраф от 480 тысяч гривен до 960 тысяч гривен.

Порошенко подозревают в нарушении Конституции / Фото соцсетей

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Также следователи ГБР направили в прокуратуру проект представления в Верховную Раду относительно предоставления согласия на привлечение Порошенко к уголовной ответственности.

Какие противоправные действия мог совершить Порошенко?

По словам политического эксперта Андрея Вигиринского, Петр Порошенко вышел за пределы своих полномочий при назначении двух судей Высшего совета правосудия. Как объясняет эксперт, было судебное решение, запрещающее президенту назначать судей Высшего совета правосудия. Была конкурсная комиссия для отбора и назначения судей.

"Порошенко, игнорируя решение суда и порядок назначения судей своим указом изменил порядок отбора кандидатов и самостоятельно назначает двух судей. Без проведения конкурса. Причем сделал это в период, когда понимал, что не выиграет президентские выборы", – замечает Андрей Вигиринский.

Порошенко неправомерно назначил судей Высшего Совета правосудия / Фото ОРУ

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Другими словами, говорит эксперт, это – узурпация власти, присвоение полномочий, не предусмотренных законом. Порошенко вмешался в деятельность судебной ветви власти.

Что грозит Порошенко?

Как отмечает Вигиринский, досудебному расследованию надо установить простую и одновременно сложную вещь: мотив Порошенко. По его словам, статьи 109 и 364 не предусматривают возможности избрания меры пресечения в виде залога. Потому что в составе преступления нет финансовой составляющей.

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Кроме того, приближенным людям из окружения Порошенко сообщено о подозрении в различных уголовных процессах. То есть окружение пятого президента, так сказать, криминогенное. Параллельно Порошенко переоформляет право собственности на свои активы на членов семьи и других лиц. Это свидетельствует о том, что Порошенко пытается избежать негативных последствий для себя.

Порошенко создал неблагоприятный фон для себя, который может заставить судью избрать меру пресечения в виде содержания под стражей,

– отмечает Андрей Вигиринский.

"Порошенко более двадцати раз не являлся для дачи показаний по делам, где он проходит как свидетель. Фактически избегает сотрудничества с органами досудебного расследования. Имеет контроль и влияние на СМИ и через приближенных к себе людей может формировать негативный фон в обществе. Вследствие чего влиять на органы досудебного расследования", – считает Андрей Вигиринский.

Порошенко ничего не грозит? / Фото Getty

В то же время, по мнению директора социологической службы "Украинский барометр" Виктора Небоженко, Порошенко ничего не угрожает. Пока никто из предыдущих украинских президентов не пострадал.

"Порошенко, очевидно, объяснил судьям: "Я вас назначаю, чтобы в трудную минуту вы нашли юридические аргументы для того, чтобы доказать ничтожность обвинения против меня. Иначе пострадаете вы". Трудно доказать, что Порошенко участвовал в формировании Высшего совета правосудия. Судьи не станут давать показания против самих себя. Нет судебной перспективы", – считает Виктор Небоженко.

Вигиринский добавляет: чтобы доказать факт злоупотребления властью, нужно выяснить, какие конкретные решения принимались, кто осуществлял их подготовку. Может быть научная экспертиза, допрос свидетелей. В частности, членов конкурсной комиссии.

"Если это будет свидетельствовать, что Порошенко вышел за пределы своих полномочий с конкретной целью – свержение государственного строя в сфере распределения полномочий между ветвями власти, это серьезно. Потому что подрывает конституционный строй. Угроза диктатуры", – подчеркивает Вигиринский.

"Политическое преследование" и "российский" след по делу Порошенко

В пресс-службе Петра Порошенко заявили, что проект подозрения пятому президенту является "российским заказом". А цель таких действий:

– причинение вреда репутации пятого президента,

– попытка помешать Порошенко провести ряд встреч с иностранными лидерами на саммите Европейской народной партии в Хорватии и на безопасностном форуме в Галифаксе (Канада).

Как говорит Андрей Вигиринский, если учитывать, что Порошенко был президентом, а теперь нардеп, то любое уголовное дело можно назвать политическим преследованием. Но политическое преследование осуществляется по идеологическому принципу. Смысла преследования Порошенко нет. Избирательная кампания завершилась.



Что скажете о расследовании против Порошенко? / Коллаж 24 канала

Виктор Небоженко отмечает: относительно "российского" следа Порошенко не прав. Путин всегда использовал коррупцию как способ управления Украины.

"Порошенко, не стесняясь, пять лет работал с кумом Путина – Медведчуком. Зачем Путину уничтожать Порошенко, который помогал ему пять лет контролировать Украину? Путину нужен свеженький Порошенко, чтобы он выступал в парламенте", – подчеркивает Виктор Небоженко.

Также, по его убеждению, массовых выступлений сторонников Порошенко на его защиту не будет. Электорат Порошенко лежит. Там кризис.