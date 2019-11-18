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      ГБР передало ГПУ проект сообщения о подозрении Порошенко

      56 Читати новину українською
      Петр Порошенко / Getty Images

      Государственное бюро расследований направило в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении пятому президенту Украины и действующему нардепу Петру Порошенко.

      Как говорится в сообщении пресс-службы ГБР, проект подозрения подготовлен и направлен в прокуратуру в рамках досудебного расследования уголовного производства. Касается оно возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия. Состоялся этот конкурс в марте-мае 2019 года.

      Заметим, что Порошенко подозревают в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 3 статьи 109 Уголовного кодекса. Говорится о действиях, направленных на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти со стороны представителя власти.

      Новость дополняется...

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Государственное бюро расследований Петр Порошенко
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