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      ДБР передало ГПУ проєкт повідомлення про підозру Порошенку

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      Петро Порошенко / Getty Images

      Державне бюро розслідувань скерувало до Генпрокуратури проект повідомлення про підозру п’ятому президенту України та чинному нардепу Петрові Порошенку.

      Як мовиться у повідомленні пресслужби ДБР, проєкт підозри підготовлено та направлено до прокуратури у межах досудового розслідування кримінального провадження. Стосується воно можливого неправомірного впливу на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя. Відбувся цей конкурс у березні-травні 2019 року.

      Зауважимо, що Порошенка підозрюють у

      • Вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 109 Кримінального кодексу. Мовиться про дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади з боку представника влади. 
      • Вчиненні Кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу. Мовиться про зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Ця стаття передбачає позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до трьох років, а також штраф у розмірі від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

      Новина доповнюється 

       

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      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Державне бюро розслідувань
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