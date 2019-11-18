ДБР передало ГПУ проєкт повідомлення про підозру Порошенку

Державне бюро розслідувань скерувало до Генпрокуратури проект повідомлення про підозру п’ятому президенту України та чинному нардепу Петрові Порошенку.

Як мовиться у повідомленні пресслужби ДБР, проєкт підозри підготовлено та направлено до прокуратури у межах досудового розслідування кримінального провадження. Стосується воно можливого неправомірного впливу на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя. Відбувся цей конкурс у березні-травні 2019 року.

Зауважимо, що Порошенка підозрюють у

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