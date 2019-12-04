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      Задержание Онищенко в Германии: против кого будет свидетельствовать коррумпированный экс-нардеп

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      Экс-нардеп Онищенко обещал громкие факты против Порошенко / 24 канал

      Возможная экстрадиция в Украину бывшего нардепа Александра Онищенко может стать неприятным сюрпризом для некоторых политиков.

      В чем подозревают Онищенко и против кого он может дать показания, – в материале 24 канала.

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      Что грозит Онищенко?

      По словам политолога Андрея Вигиринского, в деле Онищенко уже есть приговоры в отношении других участников организованной преступной группы по хищению государственных денег. На эти факты следствие будет полагаться.

      Если Онищенко выдадут Украине, то по делу о неуплате налогов суд будет выбирать ему меру пресечения – содержание под стражей с правом выхода под залог. Хотя залог может быть космический. НАБУ будет настаивать на аресте, поскольку Онищенко скрывался и имеет возможность проживать за границей,
      – отмечает Андрей Вигиринский.

      Согласно мнению основателя экспертной организации StateWatch Александра Леменова, если Онищенко экстрадируют в Украину, то вполне реально, что он предстанет перед судом.

      Ситник Холодницький
      Удастся ли Сытнику и Холодницкому доказать вину Онищенко? / Фото НАБУ

      В то же время политолог Тарас Загородний убежден, что Онищенко ничего не угрожает. Как рассказал 24 каналу эксперт, по закону фискальная служба имеет право отсрочить платежи компаниям.

      Единственное, что могут предъявить Онищенко – нарушение процедуры согласования скидок на газ для его фирм. Не было экспертизы юридического управления. Поэтому обвинения против Онищенко могут ничем не закончиться. Разве что условный срок. У Онищенко будет куча адвокатов, которые завалят следователей бумагами и развалят дело,
      – убежден Тарас Загородний.

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      Онищенко против Порошенко

      Не менее интересными могут быть показания Онищенко против пятого президента Порошенко. После своего бегства экс-депутат заявил, что делал аудиозаписи, с помощью встроенного в часы устройства, разговоров президента Петра Порошенко, на которых тогдашний глава государства вроде бы дает указания депутатам, как голосовать за законы. Онищенко утверждал, что из-за него администрация президента осуществляла подкуп депутатов ради определенных голосований. По его словам, такие записи он вел несколько лет работы с командой Порошенко. Президент Петр Порошенко, утверждал Онищенко, контролирует все госкомпании, отмывает деньги через частные компании, а затем использует средства в политических целях.

      "Я подготовился, сохранил кучу переписок за несколько лет работы с командой Порошенко, отдал телефон на экспертизу, которая подтвердила подлинность этих переписок", – заявил тогда Онищенко.

      Порошенко
      Уголовные расследования против Порошенко в цифрах / Инфографика 24 канала

      Согласно убеждению Леменова, вполне вероятно, что Онищенко обладает кейсами в отношении Порошенко, которые связаны с коррупцией.

      Кейсы, которые расследует Государственное бюро расследований против Порошенко, малоперспективны. А вот показания Онищенко могут стать основанием для привлечения Порошенко к уголовной ответственности. Всей фабулы мы не знаем. Он обнародовал только то, что ему выгодно,
      – замечает Леменов.

      При этом Тарас Загородний считает, что Порошенко ничего не угрожает. С ним не согласен Андрей Вигиринский. Согласно его мнению, при расследовании дела Онищенко возникнет вопрос о компромиссе. Соглашение со следствием может быть достигнуто, если Онищенко компенсирует нанесенный государству ущерб. Аргументом для суда также могут стать разоблачительные показания по другим преступлениям. Могут сработать доказательства тотальной коррупции политиков в Украине, которые Онищенко не обнародовал. Если они у него, конечно, есть.

      Если у Онищенко есть информация о схемах, где задействованы компании, аффилированные с Порошенко, это одно дело. Если аудиозаписи, то они добыты незаконным путем. Но если их достоверность будет установлено экспертизой, то это, в первую очередь, публичная дополнительная дискредитация Порошенко,
      – отмечает Вигиринский.

      Александр Онищенко – не просто подозреваемый в коррупции, но ценный свидетель во многих схемах с государственными деньгами и подкупом политиков и чиновников. Впрочем, пока под большим вопросом, согласятся ли немецкие власти выдать Украине Онищенко. Во-вторых, будет ли он свидетельствовать против бывших чиновников. Особенно, если поймет, что сможет избежать реального наказания.

      Кто такой Онищенко и почему Украина его разыскивает?

      Александр Онищенко – украинский олигарх, нефтегазовый трейдер, бывший народный депутат восьмого созыва – группа "Воля народа".

      • Политика обвиняют в организации схемы по перепродаже купленного у госкомпаний газа своим же фирмам по заниженным ценам с 2013 по 2016 год. Из-за этого государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.
      • В 2016 году парламент лишил тогдашнего нардепа Онищенко депутатского иммунитета и дал согласие на арест. Впрочем, он на то время уже находился за пределами Украины. По разным данным Онищенко находился в Великобритании, Австрии, Италии, Испании.
      • В июле 2018 года НАБУ сообщило о завершении досудебного расследования по Онищенко. В феврале 2019 года в САП сообщили, что направили в суд обвинительный акт по "газовому делу".

      Онищенко газ
      Онищенко продавал сам себе газ по заниженным ценам / Фото 24 канала

      • Директор НАБУ Артем Сытник рассказал 24 каналу, Онищенко проиграл в Испании все суды – и об экстрадиции, и о признании его политическим беженцем. Сытник анонсировал, что бывшего нардепа принудительно вернут в Украину, и это произойдет ориентировочно в декабре 2019 года.
      • 3 декабря Онищенко задержали в немецком городе Аахен. Немецкий суд должен принять решение о дальнейшей экстрадиции Онищенко в Украину и определить меру пресечения на период рассмотрения этого вопроса.Пока экс-нардеп будет находиться под стражей.

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Александр Онищенко Публикации Статьи САП НАБУ Государственное бюро расследований Петр Порошенко Газ
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