Кассетный скандал в ГБР: появились новые записи из кабинета Трубы
Кассетный скандал с председателем Государственного бюро расследований Романом Трубой набирает новые обороты. В сеть слили новую порцию записей разговоров чиновника, касающихся дел олигарха Коломойского, Порошенко и вмешательства в американские выборы.
Аудиозаписи, сделанные в кабинете председателя ГБР, обнародовали в телеграмм-канале "Трубу прорвало".
Часть первая: Кассетный скандал Офиса Президента: в сеть слили прослушку из кабинета Трубы
Какие резонансные дела и с кем обсуждал Труба?
- Дело Коломойского. Руководитель патронажной службы ГБР Александр Удовиченко призвал Трубу не трогать дело, касающееся нефтяных интересов олигарха Игоря Коломоського. Не лезть в это дело детективов просил сам руководитель Офиса Президента Андрей Богдан, которому лично звонил бизнесмен.
- "Быстро закрывайте это дело бл*дское. Я пришлю ему (Богдану) постановление. Затем скажу, что это Роман (Труба) все решил. И еще Беня будет должен Роману", – сказал Удовиченко.
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Дело Сытника и американские выборы. В этом разговоре фигурируют якобы глава ГБР Роман Труба, руководитель Второго управления организации досудебных расследований ГБР Александр Туру, председатель Офиса Президента Андрей Богдан и руководитель патронатной службы ГБР Александр Удовиченко.
Труба заслушал от подчиненных о "вмешательстве" руководителя НАБУ Артема Сытника в выборы США и "ровненском деле Сытника", благодаря которому ОПУ может его отправить в отставку в любой момент.
После этого председатель ГБР позвонил Богдану и пообещал, что не подведет его с делом Сытника. Сам председатель ОПГ рассказал, что "хвалил Трубу перед американцами" и требовал результата по делу.
В чем суть ровненского дела Сытника?Дело связано с коррупцией. На директора НАБУ Артема Сытника составили админпротокол за нарушения им ограничений при получении подарков, а именно – элитного отдыха на одной из охотничьих баз в Ровненской области.
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