Кассетный скандал в ГБР: появились новые записи из кабинета Трубы

Дело Сытника и американские выборы. В этом разговоре фигурируют якобы глава ГБР Роман Труба, руководитель Второго управления организации досудебных расследований ГБР Александр Туру, председатель Офиса Президента Андрей Богдан и руководитель патронатной службы ГБР Александр Удовиченко.

Труба заслушал от подчиненных о "вмешательстве" руководителя НАБУ Артема Сытника в выборы США и "ровненском деле Сытника", благодаря которому ОПУ может его отправить в отставку в любой момент.

После этого председатель ГБР позвонил Богдану и пообещал, что не подведет его с делом Сытника. Сам председатель ОПГ рассказал, что "хвалил Трубу перед американцами" и требовал результата по делу.