ГБР отчиталось об уголовных делах против Порошенко

В Государственном бюро расследований рассказали об уголовных делах, в которых фигурирует пятый президент Петр Порошенко. Таких в ГБР сразу 13. В частности, там рассказали об осуществленых шагах для их расследования.

Во время досудебного расследования дел против Порошенко допрошен 562 свидетель, направлен 431 запрос, получен 205 временный доступ к вещам и документам, сообщает ГБР.

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В каких уголовных делах фигурирует Петр Порошенко:

Переход украинских кораблей через Керченский пролив, что повлекло эскалацию конфликта с Россией; введение военного положения на территории Украины с целью возможной узурпации власти.

Захват государственной власти и подлог при этом официальных документов при подаче на назначение премьер-министра Украины при отсутствии коалиции в Верховной Раде.

Вероятная потеря материальных носителей секретной информации, содержащих государственную тайну (из ситуативной комнаты Администрации Президента).

Незаконное пересечение государственной границы Украины с использованием заведомо поддельных документов (поездка на Мальдивы).

Незаконное задержание Михаила Саакашвили и незаконное перемещение его за пределы территории Украины в Республику Польша.

Организация и незаконная переправка Николая Чауса через государственную границу Украины в Республику Молдова.

Отмена решения председателя Первомайской районной государственной администрации Николаевской области относительно зачисления земельного участка в пределах территории Ленинского сельского совета в земельные запасы государственной собственности.

Уклонение от уплаты налогов и дальнейшая легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, при продаже ЧАО "Завод Кузница на Рыбальском".

Уклонение от уплаты налогов и последующая легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, во время сделки по купле-продаже ООО "Телеканал "Прямой".

Противоправное завладение имуществом базы отдыха "Ивашка" Украинского общества слепых служебными лицами ООО "Союз-Инвест".

Неправомерное влияние на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в период марта-мая 2019 года: проведение конкурса в короткие сроки и вынесения возможно незаконных решений относительно изменения порядка проведения конкурса.

Злоупотребление служебным положением и вмешательство в деятельность судей путем несвоевременного назначения их на должность, что повлекло тяжкие последствия в виде безосновательной выплаты средств из Государственного бюджета Украины на выплату им заработной платы.

Вмешательство в деятельность судей Окружного административного суда города Киева со стороны Президента Украины, членов СНБО относительно решения об отмене национализации "Приватбанка".



В каких делах фигурирует Петр Порошенко / фото: ГБР

Что уже было сделано для расследования этих дел

Проведение экспертиз:

назначены 35 экспертиз, в том числе 27 из них в уголовном производстве по факту пересечения украинских кораблей Керченского пролива;

назначены 35 экспертиз, в том числе 27 из них в уголовном производстве по факту пересечения украинских кораблей Керченского пролива; Аресты имущества:

наложены аресты на акции и имущественный комплекс ЧАО "Кузница на Рыбацкой", а также на счета Владимира Макеенко в сумме 31 миллион евро;

наложены аресты на акции и имущественный комплекс ЧАО "Кузница на Рыбацкой", а также на счета Владимира Макеенко в сумме 31 миллион евро; Запросы о международной правовой помощи:

направлены 20 запросов о международной помощи, из них 14 – в рамках уголовного производства о незаконном пересечение государственной границы Украины с использованием заведомо поддельных документов. Запросы о правовой помощи в Россию не направлялись ни в одном производстве.



13 уголовных дел против Петра Порошенко / фото: ГБР

Петр Порошенко 3 раза появился на допросы, 20 раз – не появился. Как утверждает ГБР, во время допросов он не содействовал следователям в установлении истины по делу.

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Например, на вопрос следователя относительно обстоятельств заключения сделки по купле-продаже акций завода ЧАО "Завод Кузница на Рыбальском" на сумму около 300 миллионов долларов пятый Президент Украины сообщил, что ему об этом ничего не известно.

В ГПУ направлен проект сообщения о подозрении пятому президенту Украины в производстве по факту неправомерного воздействия на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в период марта-мая 2019 года.



Уголовные дела, в которых фигурирует Петр Порошенко / фото: ГБР