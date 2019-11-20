У кримінальних справах проти Порошенка ДБР допитало 562 свідків

У Державному бюро розслідувань розповіли про кримінальні справи, у яких фігурує п'ятий президент Петро Порошенко. Таких у ДБР одразу 13. Зокрема, у цих справах допитано 562 свідків, скеровано 431 запит, отримано 205 тимчасових доступів до речей і документів.

Загалом у ДБР відзвітували про кільксть та стан справ, у яких фігурує п'ятий президент, та кроки, здійснені у їх розслідуванні.

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У яких кримінальних справах фігурує Петро Порошенко:

Перехід українських кораблів через Керченську протоку, що спричинило ескалацію конфлікту з Росією; введення військового стану на території України з метою можливої узурпації влади.

Захоплення державної влади та підроблення при цьому офіційних документів при внесенні подання на призначення Прем'єр-міністра України за відсутності коаліції у Верховній Раді.

Ймовірна втрата матеріальних носіїв секретної інформації, що містять державну таємницю (з ситуативної кімнати Адміністрації Президента).

Незаконний перетин державного кордону України з використанням завідомо підроблених документів (поїздка на Мальдіви).

Незаконне затримання Міхеїла Саакашвілі та незаконне переміщення його за межі території України до Республіки Польща.

Організація та незаконне переправлення Миколи Чауса через державний кордон України до Республіки Молдова.

Скасування рішення голови Первомайської районної державної адміністрації Миколаївської області щодо зарахування земельної ділянки в межах території Ленінської сільської ради до земель запасу державної власності.

Ухилення від сплати податків та подальша легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, під час продажу ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському".

Ухилення від сплати податків та подальша легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, під час правочину з купівлі-продажу ТОВ "Телеканал "Прямий".

Протиправне заволодіння майном бази відпочинку "Івашка" Українського товариства сліпих службовими особами ТОВ "Союз-Інвест".

Неправомірний вплив на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя в період березня-травня 2019 року: проведення конкурсу в короткі терміни та постановлення можливо незаконних рішень щодо зміни порядку проведення конкурсу.

Зловживання службовим становищем та втручання в діяльність суддів шляхом несвоєчасного призначення їх на посаду, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді безпідставної виплати коштів з Державного бюджету України на виплату їм заробітної плати.

Втручання у діяльність суддів Окружного адміністративного суду міста Києва зі сторони Президента України, членів РНБО щодо рішення про скасування націоналізації "Приват Банку".



У яких справах фігурує Петро Порошенко / фото: ДБР

Що вже було зроблено для розслідування цих справ

Проведення експертиз:

призначено 35 експертиз, зокрема 27 з них у кримінальному провадженні за фактом перетину українських кораблів Керченської протоки;

призначено 35 експертиз, зокрема 27 з них у кримінальному провадженні за фактом перетину українських кораблів Керченської протоки; Арешти майна:

накладено арешти на акції та майновий комплекс ПрАТ "Кузня на Рибальському", а також на рахунки Володимира Макеєнка у сумі 31 мільйона євро;

накладено арешти на акції та майновий комплекс ПрАТ "Кузня на Рибальському", а також на рахунки Володимира Макеєнка у сумі 31 мільйона євро; Запити про міжнародну правову допомогу:

скеровано 20 запитів про міжнародну допомогу, із них 14 – у межах кримінального провадження про незаконний перетин державного кордону України з використанням завідомо підроблених документів. Запити про правову допомогу до Росії не скеровувалися у жодному провадженні.



13 кримінальних справ проти Петра Порошенка / фото: ДБР

Петро Порошенко 3 рази з'явився на допити, 20 разів – не з'явився. Як стверджує ДБР, під час допитів він не сприяв слідчим у встановлені істини у справі.

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Наприклад, на запитання слідчого щодо обставин укладення правочину з купівлі-продажу акцій заводу "Кузня на Рибальському" на суму близько 300 мільйонів доларів п'ятий Президент України повідомив, що йому про це нічого не відомо.

До ГПУ скеровано проєкт повідомлення про підозру п'ятому президенту України у провадженні за фактом неправомірного впливу на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя у період березня-травня 2019 року.



Кримінальні справи, у яких фігурує Петро Порошенко / фото: ДБР