Слив разговоров Трубы: ГБР проводило и останавливало обыски "Привата" по команде с Банковой
В сеть слили записи разговоров из кабинета директора Государственного бюро расследований. На одной из опубликованных записей руководитель ГБР получал указания от Руслана Рябошапки и Андрея Богдана временно приостановить обыски в Нацбанке и "Приватбанке".
Причиной приостановки обысков стал приезд делегации Международного валютного фонда в Украину.
Важно! Кассетный скандал Офиса Президента: в сеть слили прослушку из кабинета Трубы
В самом начале записи Роман Труба получает от генпрокурора Рябошапки указание приостановить обыски в Днепровском городском совете. После этого директор Бюро спрашивает у своего подчиненного, руководителя патронатной службы Александра Удовиченко, не проводятся ли там обыски.
Далее на телефон руководителя Государственного бюро приходит смс-сообщение от главы Офиса Президента Украины. После этого происходит диалог между Трубой и Удовиченко:
Труба: Ну вот, то, что я и говорил. Две недели есть МВФ. Не трогать "ПриватБанк" и НБУ.
Удовиченко: Это от кого?
Труба: Б. А. Й. (Богдан Андрей Иосифович – 24 канал).
Какие еще дела попали на записи из кабинета Трубы
- Дело Порошенко. Глава ГБР Роман Труба обсуждал с главой Офиса Президента Андреем Богданом вопрос вызова на допрос в Бюро пятого президента. Это свидетельствует о том, что дела против Петра Порошенко лично контролирует Богдан.
- Дело Супрун. Труба утверждает, что проект подозрения бывшей исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяне Супрун возил лично президенту Владимиру Зеленскому.
- Дело "Приватбанка". Генпрокурор Руслан Рябошапка и глава ОПГ Андрей Богдан дали команду Трубе прекратить обыски в Днепровском горсовете, "Приватбанке" и НБУ на время визита миссии МВФ в Украину.
- Дело самого Трубы. 19 сентября президент Зеленский поставил голове ГБР ряд задач относительно открытия дел по конкретным госструктурам. Если Труба выполнит задание – останется на посту в 2020 году.
- Дело заместителей Трубы и судьи Вовка. Директор НАБУ Артем Сытник в телефонном разговоре сообщил Трубе, что его заместители фигурируют в скандальных записях разговоров в кабинете судьи Вовка.
- Дело закупок в армии. Владелец компании-производителя спальных мешков для Минбороны Михаил Немировский обсуждал с Трубой ход расследования о закупках в Вооруженных силах. Таким образом предприниматель хотел избежать своего попадания в скандал.