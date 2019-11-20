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      Слив разговоров Трубы: ГБР проводило и останавливало обыски "Привата" по команде с Банковой

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      В сеть слили записи разговоров из кабинета директора ГБР Трубы / espreso.tv

      В сеть слили записи разговоров из кабинета директора Государственного бюро расследований. На одной из опубликованных записей руководитель ГБР получал указания от Руслана Рябошапки и Андрея Богдана временно приостановить обыски в Нацбанке и "Приватбанке".

      Причиной приостановки обысков стал приезд делегации Международного валютного фонда в Украину.

      Важно! Кассетный скандал Офиса Президента: в сеть слили прослушку из кабинета Трубы

      В самом начале записи Роман Труба получает от генпрокурора Рябошапки указание приостановить обыски в Днепровском городском совете. После этого директор Бюро спрашивает у своего подчиненного, руководителя патронатной службы Александра Удовиченко, не проводятся ли там обыски.

      Далее на телефон руководителя Государственного бюро приходит смс-сообщение от главы Офиса Президента Украины. После этого происходит диалог между Трубой и Удовиченко:

      Труба: Ну вот, то, что я и говорил. Две недели есть МВФ. Не трогать "ПриватБанк" и НБУ.

      Удовиченко: Это от кого?

      Труба: Б. А. Й. (Богдан Андрей Иосифович – 24 канал).

      Какие еще дела попали на записи из кабинета Трубы

      1. Дело Порошенко. Глава ГБР Роман Труба обсуждал с главой Офиса Президента Андреем Богданом вопрос вызова на допрос в Бюро пятого президента. Это свидетельствует о том, что дела против Петра Порошенко лично контролирует Богдан.
      2. Дело Супрун. Труба утверждает, что проект подозрения бывшей исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяне Супрун возил лично президенту Владимиру Зеленскому.
      3. Дело "Приватбанка". Генпрокурор Руслан Рябошапка и глава ОПГ Андрей Богдан дали команду Трубе прекратить обыски в Днепровском горсовете, "Приватбанке" и НБУ на время визита миссии МВФ в Украину.
      4. Дело самого Трубы. 19 сентября президент Зеленский поставил голове ГБР ряд задач относительно открытия дел по конкретным госструктурам. Если Труба выполнит задание – останется на посту в 2020 году.
      5. Дело заместителей Трубы и судьи Вовка. Директор НАБУ Артем Сытник в телефонном разговоре сообщил Трубе, что его заместители фигурируют в скандальных записях разговоров в кабинете судьи Вовка.
      6. Дело закупок в армии. Владелец компании-производителя спальных мешков для Минбороны Михаил Немировский обсуждал с Трубой ход расследования о закупках в Вооруженных силах. Таким образом предприниматель хотел избежать своего попадания в скандал.

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Скандал Новости Украины Новости политики Государственное бюро расследований Приватбанк Офіс Президента МВФ Андрей Богдан Руслан Рябошапка Роман Труба
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