Слив разговоров Трубы: ГБР проводило и останавливало обыски "Привата" по команде с Банковой

В сеть слили записи разговоров из кабинета директора Государственного бюро расследований. На одной из опубликованных записей руководитель ГБР получал указания от Руслана Рябошапки и Андрея Богдана временно приостановить обыски в Нацбанке и "Приватбанке".

Причиной приостановки обысков стал приезд делегации Международного валютного фонда в Украину.

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В самом начале записи Роман Труба получает от генпрокурора Рябошапки указание приостановить обыски в Днепровском городском совете. После этого директор Бюро спрашивает у своего подчиненного, руководителя патронатной службы Александра Удовиченко, не проводятся ли там обыски.

Далее на телефон руководителя Государственного бюро приходит смс-сообщение от главы Офиса Президента Украины. После этого происходит диалог между Трубой и Удовиченко:

Труба: Ну вот, то, что я и говорил. Две недели есть МВФ. Не трогать "ПриватБанк" и НБУ.

Удовиченко: Это от кого?

Труба: Б. А. Й. (Богдан Андрей Иосифович – 24 канал).

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