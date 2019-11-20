Злив розмов Труби: ДБР проводило і зупиняло обшуки "Привату" за командою з Банкової

У мережу злили записи розмов з кабінету директора Державного бюро розслідувань. На одному з опублікованих записів керівник ДБР саме отримував вказівки від Руслана Рябошапки та Андрія Богдана тимчасово призупинити обшуки у Нацбанку та "ПриватБанку".

Причиною призупинення обшуків став приїзд делегації Міжнародного валютного фонду до України.

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На самому початку запису Роман Труба отримує від генпрокурора Рябошапки вказівку призупинити обшуки у Дніпровській міській раді. Після цього директор Бюро запитує у свого підлеглого, керівника патронатної служби Олександра Удовиченка, чи там не проводяться обшуки.

Далі на телефон керівника Державного бюро приходить смс-повідомлення від глави Офісу Президента України. Після цього відбувається діалог між Трубою та Удовиченком:

Труба: Ну ось, те, що я і казав. Два тижні є МВФ. Не чіпати "ПриватБанк" і НБУ.

Удовиченко: Це від кого?

Труба: Б. А. Й. (Богдан Андрій Йосипович – 24 канал).

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