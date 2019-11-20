Злив розмов Труби: ДБР проводило і зупиняло обшуки "Привату" за командою з Банкової
У мережу злили записи розмов з кабінету директора Державного бюро розслідувань. На одному з опублікованих записів керівник ДБР саме отримував вказівки від Руслана Рябошапки та Андрія Богдана тимчасово призупинити обшуки у Нацбанку та "ПриватБанку".
Причиною призупинення обшуків став приїзд делегації Міжнародного валютного фонду до України.
Важливо! Касетний скандал Офісу Президента: у мережу злили прослушку з кабінету Труби
На самому початку запису Роман Труба отримує від генпрокурора Рябошапки вказівку призупинити обшуки у Дніпровській міській раді. Після цього директор Бюро запитує у свого підлеглого, керівника патронатної служби Олександра Удовиченка, чи там не проводяться обшуки.
Далі на телефон керівника Державного бюро приходить смс-повідомлення від глави Офісу Президента України. Після цього відбувається діалог між Трубою та Удовиченком:
Труба: Ну ось, те, що я і казав. Два тижні є МВФ. Не чіпати "ПриватБанк" і НБУ.
Удовиченко: Це від кого?
Труба: Б. А. Й. (Богдан Андрій Йосипович – 24 канал).
Які ще справи потрапили на записи з кабінету Труби
- Справа Порошенка. Голова ДБР Роман Труба обговорював з главою Офісу Президента Андрієм Богданом питання виклику на допит в Бюро п'ятого президента. Це свідчить про те, що справи проти Петра Порошенка особисто контролює Богдан.
- Справа Супрун. Труба переконує, що проєкт підозри колишній виконувачці обов'язків міністра охорони здоров'я Уляні Супрун возив особисто президенту Володимиру Зеленському.
- Справа самого Труби. 19 вересня президент Зеленський поставив голові ДБР низку завдань щодо відкриття справ по конкретних держструктурах. Якщо Труба виконає завдання – залишиться на посаді у 2020 році.
- Справа заступників Труби і судді Вовка. Директор НАБУ Артем Ситник у телефонній розмові повідомив Трубі, що його заступники фігурують на скандальних записах розмов у кабінеті судді Вовка.
- Справа закупівель в армії. Власник компанії-виробника спальних мішків для Мінборони Михайло Немировський обговорював з Трубою хід рослідування про закупівлі в Збройних силах. Таким чином підприємець хотів уникнути свого потрапляння в скандал.