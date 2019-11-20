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      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ РОМАН ТРУБА ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ

      Злив розмов Труби: ДБР проводило і зупиняло обшуки "Привату" за командою з Банкової

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      У мережу злили записи розмов з кабінету директора ДБР Труби / espreso.tv

      У мережу злили записи розмов з кабінету директора Державного бюро розслідувань. На одному з опублікованих записів керівник ДБР саме отримував вказівки від Руслана Рябошапки та Андрія Богдана тимчасово призупинити обшуки у Нацбанку та "ПриватБанку".

      Причиною призупинення обшуків став приїзд делегації Міжнародного валютного фонду до України.

      Важливо! Касетний скандал Офісу Президента: у мережу злили прослушку з кабінету Труби

      На самому початку запису Роман Труба отримує від генпрокурора Рябошапки вказівку призупинити обшуки у Дніпровській міській раді. Після цього директор Бюро запитує у свого підлеглого, керівника патронатної служби Олександра Удовиченка, чи там не проводяться обшуки.

      Далі на телефон керівника Державного бюро приходить смс-повідомлення від глави Офісу Президента України. Після цього відбувається діалог між Трубою та Удовиченком:

      Труба: Ну ось, те, що я і казав. Два тижні є МВФ. Не чіпати "ПриватБанк" і НБУ.

      Удовиченко: Це від кого?

      Труба: Б. А. Й. (Богдан Андрій Йосипович – 24 канал).

      Які ще справи потрапили на записи з кабінету Труби

      1. Справа Порошенка. Голова ДБР Роман Труба обговорював з главою Офісу Президента Андрієм Богданом питання виклику на допит в Бюро п'ятого президента. Це свідчить про те, що справи проти Петра Порошенка особисто контролює Богдан.
      2. Справа Супрун. Труба переконує, що проєкт підозри колишній виконувачці обов'язків міністра охорони здоров'я Уляні Супрун возив особисто президенту Володимиру Зеленському.
      3. Справа самого Труби. 19 вересня президент Зеленський поставив голові ДБР низку завдань щодо відкриття справ по конкретних держструктурах. Якщо Труба виконає завдання – залишиться на посаді у 2020 році.
      4. Справа заступників Труби і судді Вовка. Директор НАБУ Артем Ситник у телефонній розмові повідомив Трубі, що його заступники фігурують на скандальних записах розмов у кабінеті судді Вовка.
      5. Справа закупівель в армії. Власник компанії-виробника спальних мішків для Мінборони Михайло Немировський обговорював з Трубою хід рослідування про закупівлі в Збройних силах. Таким чином підприємець хотів уникнути свого потрапляння в скандал.

       

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      сьогодні
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Новини України Скандал Роман Труба Руслан Рябошапка Андрій Богдан МВФ Офіс Президента Приватбанк Державне бюро розслідувань
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