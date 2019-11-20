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      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ РОМАН ТРУБА ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ

      Труба назвал фейком и провокацией записи прослушки его кабинета

      5 Читати новину українською
      Роман Труба / file.liga.net

      Директор Государственного бюро расследований Роман Труба назвал фейком и провокацией опубликованные записи якобы прослушки из его кабинета в телеграмм-канале "Трубу прорвало".

      "Эти публикации – это фейк и это провокация... Я не буду комментировать никаких фейков и никаких провокаций", – коротко сказал журналистам Труба, отвечая на вопрос, он ли фигурирует в записях, сообщает УНИАН.

      Узнайте больше о директоре ГБР Трубе

      Генпрокурор Руслан Рябошапка в свою очередь заявил, что сначала нужно понять, насколько эти записи являются аутентичными, "поскольку в современном мире в контексте развития технологий смонтировать можно все, что угодно".

      Что известно о записях прослушки Трубы

      Вечером 19 ноября в мессенджере телеграмм появился анонимный канал "Трубу прорвало", где опубликовали аудиозаписи, сделанные якобы в кабинете Трубы, и на которых слышен похож на его голос. Если верить этим записям, то все резонансные дела в Украине контролируются Офисом Президента.

      Одна из записей прослушки Трубы: ГБР проводило и останавливало обыски "Приватбанка" по команде с Банковой

      В частности, записи свидетельствуют, что человек с похожим на Трубу голосом обсуждал:

      • вызовы на допрос пятого президента Петра Порошенко;
      • подозрение бывший и. о. министру здравоохранения Ульяне Супрун;
      • дело "Приватбанка";
      • дело самого директора ГБР, его заместителей и скандального судьи Вовка;
      • закупки для армии.

      Записи разговоров из кабинета Трубы: смотрите видео

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Роман Труба Государственное бюро расследований Руслан Рябошапка ГПУ
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