Труба назвав фейком і провокацією записи прослушки його кабінету
Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба назвав фейком і провокацією опубліковані записи нібито прослушки з його кабінету в телеграм-каналі "Трубу прорвало".
"Ці публікації – це фейк і це провокація... Я не буду коментувати жодних фейків і жодних провокацій", – коротко сказав журналістам Труба, відповідаючи на запитання, чи саме він фігурує в записах, повідомляє УНІАН.
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Генпрокурор Руслан Рябошапка у свою чергу заявив, що спочатку потрібно зрозуміти, наскільки ці записи є автентичними, "оскільки в сучасному світі в контексті розвитку технологій змонтувати можна все, що завгодно".
Що відомо про записи прослушки Труби
Ввечері 19 листопада у месенджері телеграм з’явився анонімний канал "Трубу прорвало", де опублікували аудіозаписи, зроблені нібито у кабінеті Труби, і на яких чути схожий на його голос. Якщо вірити цим записам, то всі резонансні справи в Україні контролюються Офісом Президента.
Один із записів прослушки Труби: ДБР проводило і зупиняло обшуки "Приватбанку" за командою з Банкової
Зокрема, записи свідчать, що людина зі схожим на Трубу голосом обговорювала:
- виклики на допит п’ятого президента Петра Порошенка;
- підозру колишній в. о. міністра охорони здоров’я Уляні Супрун;
- справу "Приватбанку";
- справу самого директора ДБР, його заступників та скандального судді Вовка;
- закупівлі для армії.
Записи розмов з кабінету Труби: дивіться відео