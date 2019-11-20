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      Труба назвав фейком і провокацією записи прослушки його кабінету

      61 Читать новость на русском
      Роман Труба / file.liga.net

      Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба назвав фейком і провокацією опубліковані записи нібито прослушки з його кабінету в телеграм-каналі "Трубу прорвало".

      "Ці публікації – це фейк і це провокація... Я не буду коментувати жодних фейків і жодних провокацій", – коротко сказав журналістам Труба, відповідаючи на запитання, чи саме він фігурує в записах, повідомляє УНІАН.

      Дізнайтеся більше про директора ДБР Трубу

      Генпрокурор Руслан Рябошапка у свою чергу заявив, що спочатку потрібно зрозуміти, наскільки ці записи є автентичними, "оскільки в сучасному світі в контексті розвитку технологій змонтувати можна все, що завгодно".

      Що відомо про записи прослушки Труби

      Ввечері 19 листопада у месенджері телеграм з’явився анонімний канал "Трубу прорвало", де опублікували аудіозаписи, зроблені нібито у кабінеті Труби, і на яких чути схожий на його голос. Якщо вірити цим записам, то всі резонансні справи в Україні контролюються Офісом Президента.

      Один із записів прослушки Труби: ДБР проводило і зупиняло обшуки "Приватбанку" за командою з Банкової

      Зокрема, записи свідчать, що людина зі схожим на Трубу голосом обговорювала:

      • виклики на допит п’ятого президента Петра Порошенка;
      • підозру колишній в. о. міністра охорони здоров’я Уляні Супрун;
      • справу "Приватбанку";
      • справу самого директора ДБР, його заступників та скандального судді Вовка;
      • закупівлі для армії.

      Записи розмов з кабінету Труби: дивіться відео

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Роман Труба Державне бюро розслідувань Руслан Рябошапка ГПУ
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