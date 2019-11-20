Труба назвав фейком і провокацією записи прослушки його кабінету

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба назвав фейком і провокацією опубліковані записи нібито прослушки з його кабінету в телеграм-каналі "Трубу прорвало".

"Ці публікації – це фейк і це провокація... Я не буду коментувати жодних фейків і жодних провокацій", – коротко сказав журналістам Труба, відповідаючи на запитання, чи саме він фігурує в записах, повідомляє УНІАН.

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Генпрокурор Руслан Рябошапка у свою чергу заявив, що спочатку потрібно зрозуміти, наскільки ці записи є автентичними, "оскільки в сучасному світі в контексті розвитку технологій змонтувати можна все, що завгодно".

Що відомо про записи прослушки Труби

Ввечері 19 листопада у месенджері телеграм з’явився анонімний канал "Трубу прорвало", де опублікували аудіозаписи, зроблені нібито у кабінеті Труби, і на яких чути схожий на його голос. Якщо вірити цим записам, то всі резонансні справи в Україні контролюються Офісом Президента.

Один із записів прослушки Труби: ДБР проводило і зупиняло обшуки "Приватбанку" за командою з Банкової

Зокрема, записи свідчать, що людина зі схожим на Трубу голосом обговорювала:

виклики на допит п’ятого президента Петра Порошенка;

підозру колишній в. о. міністра охорони здоров’я Уляні Супрун;

справу "Приватбанку";

справу самого директора ДБР, його заступників та скандального судді Вовка;

закупівлі для армії.

Записи розмов з кабінету Труби: дивіться відео