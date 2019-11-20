Прослушка Романа Труби: що відомо про директора Державного бюро розслідувань

Навколо директора ДБР Романа Труби розгорівся скандал із записами щодо топ чиновників України. Що відомо про Романа Трубу та як він потрапив на таку високу посаду – у матеріалі 24 каналу.

Перед скандалом щодо прослушки теми реформування ДБР постали у Верховній Раді. Туди подали законопроєкт, за яким орган підпорядковуватиметься президенту, а не Кабміну. Також цей законопроєкт передбачає звільнення його голови Романа Труби та усіх його заступників.

Детальніше: Касетний скандал Офісу Президента: у мережу злили прослушку з кабінету Труби

Біографія Романа Труби

Роман Михайлович Труба народився у Львові 6 листопада 1974 року. За освітою – юрист, у 1997 році він закінчив юридичний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка.

Одразу після закінчення вишу із 1998 року до середини 2014 року працював у прокуратурі рідного міста та області. З останніх місць роботи в місцевій прокуратурі – посада прокурора Пустомитівського району.

Липень 2014 року – Роман Труба на посаді заступника начальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, начальника управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України, заступника начальника першого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ.

Після звільнення у травні 2015 очолив департамент ТОВ Юридична компанія "Сектор права".

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Робота у Державному бюро розслідувань

Директором ДБР Романа Трубу обрала конкурсна комісія у листопаді 2017 року. Кар’єрний зліт Романа Труби приписують свободівцю Олегу Махніцькому. Про це 5.ua розповів колишній співробітник генпрокуратури, а нині експерт програми з реформування органів правопорядку Реанімаційного пакету реформ Володимир Петраковський.

Коли Роман Труба працював заступником керівника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури, я був у ГПУ, тільки в іншому підрозділі. Я чув це прізвище, але про таку людину, чесно кажучи, не чув. Тобто, на мій погляд, людина просто сиділа на посаді, як "вуха" і "очі" Олега Махніцького, який тоді був генеральним прокурором,

– сказав він.



Роман Труба на поліграфі / dbr.gov.ua

Скандал із прослушкою у кабінеті Труби

У вересні Роман Труба помідомив, що у його кабінеті виявили професійно встановлену прослушку. Тоді сам голова ДБР не виключав, що така знахідка може бути пов'язаною зі справами проти топових осіб держави. Однак тоді не було встановлено, яким чином прослушка потрапила до його кабінету та де записи з неї.

Про це: У кабінеті директора ДБР Труби знайшли прослушку

20 лиспопада у мережу злили диктофонні записи із кабінету Романа Труби. У них зокрема йдеться про резонансні кримінальні справи проти топ чиновників України. На одному із записів чути, що справу проти Петра Порошенка контролює голова Офісу Президента Андрій Богдан. А за записом від 19 вересня президент Зеленський поставив голові ДБР низку завдань щодо відкриття справ по конкретних держструктурах. Якщо Труба виконає завдання – залишиться на посаді у 2020 році.

24 канал не має підтвердження, що ці записи достовірні, але редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов з посиланням на власні джерела засвідчує справжність записів.

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Окрім того, йшлося про такі резонансні справи:

Справа Супрун. Труба переконує, що проєкт підозри колишній виконувачці обов'язків міністра охорони здоров'я Уляні Супрун возив особисто президенту Володимиру Зеленському.

Труба переконує, що проєкт підозри колишній виконувачці обов'язків міністра охорони здоров'я Уляні Супрун возив особисто президенту Володимиру Зеленському. Справа Приватбанку. Генпрокурор Руслан Рябошапка і глава ОПУ Андрій Богдан дали команду Трубі припинити обшуки в Дніпровській міськраді, Приватбанку та НБУ на час візиту місії МВФ в Україну.

Генпрокурор Руслан Рябошапка і глава ОПУ Андрій Богдан дали команду Трубі припинити обшуки в Дніпровській міськраді, Приватбанку та НБУ на час візиту місії МВФ в Україну. Справа заступників Труби і судді Вовка. Директор НАБУ Артем Ситник у телефонній розмові повідомив Трубі, що його заступники фігурують на скандальних записах розмов у кабінеті судді Вовка.

Директор НАБУ Артем Ситник у телефонній розмові повідомив Трубі, що його заступники фігурують на скандальних записах розмов у кабінеті судді Вовка. Справа закупівель в армії. Власник компанії-виробника спальних мішків для Мінборони Михайло Немировський обговорював з Трубою хід рослідування про закупівлі в Збройних силах. Таким чином підприємець хотів уникнути свого потрапляння в скандал.

Поки що жоден з фігурантів записів не відреагував на зливи записів.

Декларація Романа Труби

Згідно з електронною декларацією за 2018 рік, у Романа Труби є:

земельні ділянки площею 2 500 квадратних метрів, 420 квадратних метрів 8574 квадратних метрів (дві останні у спільній власності)в Городоцькому районі Львівської області;

площею 2 500 квадратних метрів, 420 квадратних метрів 8574 квадратних метрів (дві останні у спільній власності)в Городоцькому районі Львівської області; квартира у Львові площею 53,5 квадратних метрів;

у Львові площею 53,5 квадратних метрів; автомобіль HONDA, зареєстрований на дружину.

За минулий рік керівник ДБР на своїй посаді заробив 993 175 гривень. Окрім цього, нинішній директор Державного бюро розслідувань і його жінка мають відсотки від депозиту в ПриватБанку, там у Романа Труби 140 893 гривень, у дружини – 28 522 гривень. Сім’я чиновника у 2018 році також отримала й соцвиплату по народженню дитини, вона склала 4300 гривень.

Особисте життя

Роман Труба вдруге одружений. У нього троє дітей: донька від першого шлюбу та спільні син і донька із нинішньою дружиною.

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