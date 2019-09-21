У кабінеті директора ДБР Труби знайшли прослушку 17:23, сьогодні 4 Читать новость на русском У кабінету Труби виявили прослушку / dbr.gov.ua У кабінеті директора Державного бюро розслідувань Романа Труби виявили прослушку. Наразі поліція проводить там обшуки. Новина доповнюється... На сесію ПАРЄ поїде попередній склад української делегації, а не новий сьогодні 9024 Теги: Новини України Новини політики Коментарі powered by lun.ua Новини за сьогодні Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter Вибір редакції На Львівщині поліція жорстко розігнала активістів, які блокували російське вугілля: відео сьогодні , 17:04 "Мастер Шеф" 9 сезон 4 випуск: хто з дванадцяти чорних фартухів покинув шоу сьогодні , 16:01 "Дніпро" виграв Суперкубок України, здолавши "Хімік" за сумою двох матчів сьогодні , 15:57 Коментарі Публікації сьогодні , 17:00 "Реформа" СБУ: хто і як користується недосвідченістю Баканова Сергій Лещенко 206 сьогодні , 16:00 Житейские реалии оккупированного Луганска: печальные фото Максим Мирович 2832 сьогодні , 16:00 Як Росія знищує право на національну ідентичність своїх республік: обурливі факти Павло Казарін 478 сьогодні , 15:21 Газові контракти з Росією: що на кону Наталя Ромашова 983 сьогодні , 15:00 Компромисс з Коломойским может закрыть перед Украиной возможность сотрудничества с МВФ Сергій Фурса 365