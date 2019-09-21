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      У кабінеті директора ДБР Труби знайшли прослушку

      4 Читать новость на русском
      У кабінету Труби виявили прослушку
      У кабінету Труби виявили прослушку / dbr.gov.ua

      У кабінеті директора Державного бюро розслідувань Романа Труби виявили прослушку. Наразі поліція проводить там обшуки.

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      Теги: Новини України Новини політики
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