В кабинете директора ГБР Трубы нашли прослушку

В кабинете директора Государственного бюро расследований Романа Трубы обнаружили прослушку. Сейчас полиция проводит там обыски.

Сам Труба сообщил, что профессионально вмонтированную прослушку обнаружили в его кабинете сегодня, 21 сентября.

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В моем кабинете обнаружена аппаратура для прослушивания, которая была профессионально вмонтирована в вентиляционную систему. Работали специалисты. Стоит "прослушка" в одном месте или в нескольких – выясняем, как и то, к кому она приведет,

– рассказал глава ГБР.

Сейчас в кабинете главы Бюро расследований работает следственно-оперативная группа Нацполиции, в частности взрывотехники и специалисты по кибербезопасности. Прослушку нашли в вентиляционной системе во время проветривания помещения.

Между тем, Труба не исключает, что прослушивание его кабинета может быть связано с производствами ГБР, в которых фигурируют политики.

Мне интересно, связано ли это с желанием некоторых политиков периодически врываться ко мне в кабинет с возмущением по открытию производств, в которых они фигурируют. На записях ничего интересного про меня быть не может, а вот о состоянии производств, которые мы обсуждали со следователями – да. В том числе, резонансных,

– добавил он.

Что известно про резонансные дела ГБР относительно Порошенко? Пятый президент Петр Порошенко фигурирует как свидетель по меньшей мере 12 делам, которыми занимается ГБР. Его несколько раз вызывали на допросы, однако не на все политик приходил.



После одного из допросов Порошенко рассказал, что следователи расспрашивали его о национализации "Приватбанка", захвате Россией украинских моряков возле Керченского пролива, о подписании Минских договоренностей, о судебной реформе и тому подобном.



Также Бюро интересуется отменой в 2016 году решения главы одной из местных райгосадминистраций Николаевской области о зачислении 1,5 тысячи гектаров земель сельскохозяйственного назначения к землям запаса государственного значения. А также возможной фиктивной продажей завода "Кузница на Рыбальской".