Зеленський звільнив Трубу і призначив Венедіктову тимчасовою главою ДБР

Президент України Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора Державного бюро розслідувань і призначив тимчасово виконувачем обов'язків Ірину Венедіктову.

Відповідні укази опубліковані на офіційному сайті глави держави.

До теми: Касетний скандал у ДБР: "Слуга народу" анонсувала розслідування проти Труби

Відзначимо, що 24 грудня президент Володимир Зеленський підписав закон про перезапуск Державного бюро розслідувань. Директор ДБР отримає повноваження одноосібного прийняття рішень і нестиме усю відповідальність за результати діяльності відомства. Якщо вони будуть незадовільними, його можна буде звільнити.

Повноваження нинішнього директора ДБР і його заступників припиняються достроково. Нового директора виберуть на конкурсі. До тих пір виконувати його обов'язки буде призначений президентом тимчасовий керівник.

Що відомо про Ірину Венедіктову?Ірина Венедиктова є депутаткою Верховної Ради від "Слуги народу". Вона обрана за партійним списком, де була під №3. Ірина Венедіктова – доктор юридичних наук.



У парламенті очолювала правовий комітет.



У 2015 році вона подавала свою кандидатуру на посаду судді Верховного суду України, але провалила участь в конкурсі.