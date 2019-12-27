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      Зеленський звільнив Трубу і призначив Венедіктову тимчасовою главою ДБР

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      Ірина Венедіктова очолить ДБР / Укрінформ

      Президент України Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора Державного бюро розслідувань і призначив тимчасово виконувачем обов'язків Ірину Венедіктову.

      Відповідні укази опубліковані на офіційному сайті глави держави.

      До теми: Касетний скандал у ДБР: "Слуга народу" анонсувала розслідування проти Труби

      Відзначимо, що 24 грудня президент Володимир Зеленський підписав закон про перезапуск Державного бюро розслідувань. Директор ДБР отримає повноваження одноосібного прийняття рішень і нестиме усю відповідальність за результати діяльності відомства. Якщо вони будуть незадовільними, його можна буде звільнити.

      Повноваження нинішнього директора ДБР і його заступників припиняються достроково. Нового директора виберуть на конкурсі. До тих пір виконувати його обов'язки буде призначений президентом тимчасовий керівник.

      Що відомо про Ірину Венедіктову?Ірина Венедиктова є депутаткою Верховної Ради від "Слуги народу". Вона обрана за партійним списком, де була під №3. Ірина Венедіктова – доктор юридичних наук.

      У парламенті очолювала правовий комітет.

      У 2015 році вона подавала свою кандидатуру на посаду судді Верховного суду України, але провалила участь в конкурсі.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Ірина Венедиктова Новини України Новини політики Володимир Зеленський Слуга народу Державне бюро розслідувань Роман Труба Призначення Зеленського
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