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      Зеленский уволил Трубу и назначил Венедиктову временной главой ГБР

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      Ирина Венедиктова / Укрінформ

      Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований и назначил временно исполнителем обязанностей Ирину Венедиктову.

      Соответствующие указы опубликованы на официальном сайте главы государства.

      К теме: Кассетный скандал в ГБР: "Слуга народа" анонсировала расследование против Трубы

      Отметим, что 24 декабря президент Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске Государственного бюро расследований. Директор ГБР получит полномочия единоличного принятия решений и будет нести всю ответственность за результаты деятельности ведомства. Если они будут неудовлетворительными, его можно будет уволить.

      Полномочия нынешнего директора ГБР и его заместителей прекращаются досрочно. Нового директора выберут на конкурсе. До тех пор исполнять его обязанности будет назначенный президентом временный управляющий.

      Что известно об Ирине Венедиктовой?Ирина Венедиктова является депутатом Верховной Рады от "Слуги народа". Она выбрана по партийному списку, где была под №3. Ирина Венедиктова – доктор юридических наук.

      В парламенте возглавляла правовой комитет.

      В 2015 году она подавала свою кандидатуру на должность судьи Верховного суда Украины, но провалила участие в конкурсе.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Слуга народа Назначения Зеленского Роман Труба Государственное бюро расследований
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