14:54
27 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Экономика Здоровье спорт футбол дизайн auto Учеба Likar покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА В АЛМАТЫ РОМАН ТРУБА ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин подсел на наркоту? Кесарево сечение для таракана в РФ
      Вєсті Кремля
      20:49, 26 декабря
      Вести.UA: Ткаченко идет по стопам Зеленского. Медведчук и его вымышленный мир
      Вєсті.UA
      19:56, 26 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА В АЛМАТЫ РОМАН ТРУБА ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ

      Что известно об Ирине Венедиктовой, которая возглавила ГБР

      17 Читати новину українською
      Биография Ирины Венедиктовой / 24 канал

      Владимир Зеленский своим указом 27 декабря уволил с должности директора ГБР Романа Трубу и на это место назначил депутата из своей партии Ирину Венедиктову. Ее биографию, о карьере и доходах – читайте в материале 24 канала.

      Ирина Венедиктова временно возглавила ГБР, которое уже прошло переформатирование. Так как 24 декабря Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске ведомства. За него, как депутат Верховной Рады, голосовала и сама Венедиктова. Теперь новый директор ГБР получит полномочия единоличного принятия решений и несет всю ответственность за результаты деятельности ведомства. Так что же известно о новой руководительнице, на которую возложено столько ответственности?

      О назначении: Зеленский уволил Трубу и назначил Венедиктову временной главой ГБР

      Биография Ирины Венедиктовой

      Ирине Венедиктовой 41. Она родилась в Харькове. Закончила Харьковский национальный университет внутренних дел. Была советником в ряде юридических фирм. Получила степень доктора юридических наук, стала профессором и заведующей кафедрой гражданско-правовых дисциплин юридического факультета Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. Является членом редакционной коллегии журналов "Частное право", "Медицинское право", вице-президент Фонда медицинского права и биоэтики Украины.

      Венедиктова является арбитром Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины. Имеет собственную научную школу, состоящую из кандидатов юридических наук, которые под руководством Венедиктовой защитили диссертации.

      Преподавала в университете такие дисциплины: "Гражданское право", "Медицинское право", "Международный коммерческий арбитраж".


      Ирина Венедиктова является судьей Международного арбитражного суда / скриншот из видео

      Конкурс на судью в Верховный Суд

      В 2015 году она подавала свою кандидатуру на должность судьи Верховного суда Украины. Но провалила участие в конкурсе, получив балл "меньше минимально допустимого".

      Депутат от "Слуги народа"

      Ирина Венедиктова попала в Верховную Раду VIII созыва по партийному списку. Она была занесена в список "Слуги народа" под номером 3. Ее называли советницей Зеленского по юридическим и судебным реформам.

      Венедиктова является главой Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики, а также членом группы по межпарламентским связям с Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.


      Ирина Венедиктова стала кандидатом №3 от партии "Слуга народа" / espreso.tv

      Семья Венедиктовой

      Муж Ирины Венедиктовой – Денис Колесник. Он работает в департаменте киберполиции в Харькове. Супруги имеют двоих детей: дочь Аделину и сына Даниила.


      Ирина Венедиктова с сыном Даниилом / фото из фейсбука Венедиктовой

      Декларация Венедиктовой

      Согласно декларации за 2018 год, Ирина заработала 193 тысячи гривен за работу в университете имени Каразина. По совместительству также работала в фирме "Перегрин кэпитал групп", где получила чуть больше 2 тысяч гривен зарплаты. А вот от предоставления этой фирме имущества в аренду имела доход 32 тысячи гривен.

      Венедиктова получила гонорар 144 тысячи гривен за Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Украины. Ее муж задекларировал 186 тысяч гривен прибыли за работу в киберполиции.

      На счету в Приватбанке у Венедиктовой 23 тысячи, 5 тысяч евро – в Райфайзен Банке Аваль и еще 8 тысяч гривен – в Укрсиббанке. Зато наличными в долларах она хранит столько же, сколько и её муж, – 20 тысяч, а также 550 тысяч гривен.

      Вместе с детьми в совместной собственности владеет домом площадью 387 квадратных метров, которые приобрела за 2 миллиона 561 тысячу гривен. С детьми имеет земельный участок площадью 1500 квадратных метров в селе Высоком на Харьковщине.

      Ирина Венедиктова задекларировала элитное авто Porsche Cayenne 2013 года.

      Смотрите ток-шоу "Политическая анатомия" с Ириной Венедиктовой

       

      Авиакатастрофа в Казахстане: известна причина падения самолета
      сегодня
      1839
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Новости политики Роман Труба Судьи Назначения Зеленского Государственное бюро расследований Ирина Венедиктова
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:15 Зеленский уволил Романа Трубу: что известно об экс-директоре Государственного бюро расследований
      Олег Терещенко 1044
      сегодня , 12:00 Україна має всі шанси перемогти Росію, – Олена Зеркаль
      Блог Медіа 710
      сегодня , 11:00 Новый год-2020 за рубежом: где встретить в Европе
      Ірина Буртик 92
      сегодня , 10:06 Лучшие флагманские смартфоны 2019 года – подборка Техно 24
      Анастасія Можаровська 25695
      сегодня , 09:00 О пожаре в Одессе: какие выводы надо сделать украинцам
      Блог Соцмережі 337
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук