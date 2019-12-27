Что известно об Ирине Венедиктовой, которая возглавила ГБР

Владимир Зеленский своим указом 27 декабря уволил с должности директора ГБР Романа Трубу и на это место назначил депутата из своей партии Ирину Венедиктову. Ее биографию, о карьере и доходах – читайте в материале 24 канала.

Ирина Венедиктова временно возглавила ГБР, которое уже прошло переформатирование. Так как 24 декабря Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске ведомства. За него, как депутат Верховной Рады, голосовала и сама Венедиктова. Теперь новый директор ГБР получит полномочия единоличного принятия решений и несет всю ответственность за результаты деятельности ведомства. Так что же известно о новой руководительнице, на которую возложено столько ответственности?

О назначении: Зеленский уволил Трубу и назначил Венедиктову временной главой ГБР

Биография Ирины Венедиктовой

Ирине Венедиктовой 41. Она родилась в Харькове. Закончила Харьковский национальный университет внутренних дел. Была советником в ряде юридических фирм. Получила степень доктора юридических наук, стала профессором и заведующей кафедрой гражданско-правовых дисциплин юридического факультета Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. Является членом редакционной коллегии журналов "Частное право", "Медицинское право", вице-президент Фонда медицинского права и биоэтики Украины.

Венедиктова является арбитром Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины. Имеет собственную научную школу, состоящую из кандидатов юридических наук, которые под руководством Венедиктовой защитили диссертации.

Преподавала в университете такие дисциплины: "Гражданское право", "Медицинское право", "Международный коммерческий арбитраж".



Ирина Венедиктова является судьей Международного арбитражного суда / скриншот из видео

Конкурс на судью в Верховный Суд

В 2015 году она подавала свою кандидатуру на должность судьи Верховного суда Украины. Но провалила участие в конкурсе, получив балл "меньше минимально допустимого".

Депутат от "Слуги народа"

Ирина Венедиктова попала в Верховную Раду VIII созыва по партийному списку. Она была занесена в список "Слуги народа" под номером 3. Ее называли советницей Зеленского по юридическим и судебным реформам.

Венедиктова является главой Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики, а также членом группы по межпарламентским связям с Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.



Ирина Венедиктова стала кандидатом №3 от партии "Слуга народа" / espreso.tv

Семья Венедиктовой

Муж Ирины Венедиктовой – Денис Колесник. Он работает в департаменте киберполиции в Харькове. Супруги имеют двоих детей: дочь Аделину и сына Даниила.



Ирина Венедиктова с сыном Даниилом / фото из фейсбука Венедиктовой

Декларация Венедиктовой

Согласно декларации за 2018 год, Ирина заработала 193 тысячи гривен за работу в университете имени Каразина. По совместительству также работала в фирме "Перегрин кэпитал групп", где получила чуть больше 2 тысяч гривен зарплаты. А вот от предоставления этой фирме имущества в аренду имела доход 32 тысячи гривен.

Венедиктова получила гонорар 144 тысячи гривен за Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Украины. Ее муж задекларировал 186 тысяч гривен прибыли за работу в киберполиции.

На счету в Приватбанке у Венедиктовой 23 тысячи, 5 тысяч евро – в Райфайзен Банке Аваль и еще 8 тысяч гривен – в Укрсиббанке. Зато наличными в долларах она хранит столько же, сколько и её муж, – 20 тысяч, а также 550 тысяч гривен.

Вместе с детьми в совместной собственности владеет домом площадью 387 квадратных метров, которые приобрела за 2 миллиона 561 тысячу гривен. С детьми имеет земельный участок площадью 1500 квадратных метров в селе Высоком на Харьковщине.

Ирина Венедиктова задекларировала элитное авто Porsche Cayenne 2013 года.

Смотрите ток-шоу "Политическая анатомия" с Ириной Венедиктовой