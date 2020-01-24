Это порнография, которую устроила Венедиктова, – адвокат отреагировал на назначение Бабикова

Семьи Героев Небесной Сотни требуют от ГБР только того, что предусмотрено в законе. Прежде всего, чтобы на такие должности как заместитель председателя ГБР были назначены лица по определенной процедуре и с конкретным бэкграундом.

Такое мнение в эфире 24 канала озвучил адвокат семей Небесной Сотни Виталий Тытыч.

К слову: Экс-адвокат Януковича Бабиков стал заместителем главы ГБР: что о нем известно

"Эта процедура должна быть как конкурс, а не та порнография, которую устроила Венедиктова. Это имитация, в то же время, очень неудачная, примитивная и убогая, я даже не знаю, для чего она это делала", – подчеркнул он.

По его словам, вторая проблема в самом Александре Бабикове – это бывший адвокат, который два года защищал Виктора Януковича, производство по которому должно быть в подследственности ГБР.

"Он идет управлять органом досудебного расследования, в подследственности которого будет находиться его бывший клиент. Это проблема, потому что это дискредитирует любые результаты. Кто-то говорит, что процесс затормозят, но это, очевидно, невозможно, потому что не осуществляется официально расследование три месяца, а формально парализовано следствие по делам Майдана и Януковичу более полгода. Поэтому назначение Бабикова в этой ситуации ничего не изменит", – сказал адвокат.

Как экс-адвокат Януковича попал в ГБР

20 января появилась информация о том, что Александр Бабиков стал первым заместителем директора ГБР. Ранее Бабиков работал в юридической фирме Aver Lex, которая защищала интересы экс-президента Виктора Януковича.

Важно: Экс-адвокат Януковича Бабиков знал, что станет заместителем главы ГБР еще до объявления конкурса

О вероятном назначении Бабикова на должность в ГБР стало известно еще 18 января. Тогда в ОО "Семьи Героев Небесной Сотни" заявляли, что Бабикова нельзя назначать в ГБР из-за конфликта интересов, ведь адвокат может заниматься делами преступлений против Майдана. В то же время исполняющий обязанности руководителя ГБР Ирина Венедиктова уверяла, что никакого конфликта интересов не будет.