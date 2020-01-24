20:54
24 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020 ГОЛОКОСТ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ДАВОС 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Хоакин Путин выгоняет комиков из России. Новое наказание от РФ
      Вєсті Кремля
      21:22, 23 января
      Вести.UA: Сердючка будет руководить Укрзализныцей? "Тупой и еще тупее" в Раде
      Вєсті.UA
      19:42, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020 ГОЛОКОСТ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ДАВОС 2020

      Это порнография, которую устроила Венедиктова, – адвокат отреагировал на назначение Бабикова

      110 Читати новину українською

      Семьи Героев Небесной Сотни требуют от ГБР только того, что предусмотрено в законе. Прежде всего, чтобы на такие должности как заместитель председателя ГБР были назначены лица по определенной процедуре и с конкретным бэкграундом.

      Такое мнение в эфире 24 канала озвучил адвокат семей Небесной Сотни Виталий Тытыч.

      К слову: Экс-адвокат Януковича Бабиков стал заместителем главы ГБР: что о нем известно

      "Эта процедура должна быть как конкурс, а не та порнография, которую устроила Венедиктова. Это имитация, в то же время, очень неудачная, примитивная и убогая, я даже не знаю, для чего она это делала", – подчеркнул он.

      По его словам, вторая проблема в самом Александре Бабикове – это бывший адвокат, который два года защищал Виктора Януковича, производство по которому должно быть в подследственности ГБР.

      "Он идет управлять органом досудебного расследования, в подследственности которого будет находиться его бывший клиент. Это проблема, потому что это дискредитирует любые результаты. Кто-то говорит, что процесс затормозят, но это, очевидно, невозможно, потому что не осуществляется официально расследование три месяца, а формально парализовано следствие по делам Майдана и Януковичу более полгода. Поэтому назначение Бабикова в этой ситуации ничего не изменит", – сказал адвокат.

      Как экс-адвокат Януковича попал в ГБР

      20 января появилась информация о том, что Александр Бабиков стал первым заместителем директора ГБР. Ранее Бабиков работал в юридической фирме Aver Lex, которая защищала интересы экс-президента Виктора Януковича.

      Важно: Экс-адвокат Януковича Бабиков знал, что станет заместителем главы ГБР еще до объявления конкурса

      О вероятном назначении Бабикова на должность в ГБР стало известно еще 18 января. Тогда в ОО "Семьи Героев Небесной Сотни" заявляли, что Бабикова нельзя назначать в ГБР из-за конфликта интересов, ведь адвокат может заниматься делами преступлений против Майдана. В то же время исполняющий обязанности руководителя ГБР Ирина Венедиктова уверяла, что никакого конфликта интересов не будет.

       

      Рецепт пиццы: простые варианты, которые можно приготовить дома
      сегодня
      21686
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Революция достоинства Государственное бюро расследований Ирина Венедиктова Александр Бабиков
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 19:00 К чему привело молчание власти Китая о коронавирусе
      Блоги 250
      сегодня , 18:54 Как китайцы реагируют на смертельный коронавирус: эксклюзивный комментарий
      Богдан Мірошниченко 328
      23 января , 14:00 В главном покерном онлайн-турнире января разыграют 1 000 000 гривен
      61
      сегодня , 09:00 Как не получить ожоги и что делать, если это произошло
      123
      сегодня , 18:00 Як у Європі: чому населення в Україні різко скоротилось
      132
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук