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      Це порнографія, яку влаштувала Венедіктова, – адвокат різко відреагував на призначення Бабікова

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      Родини Героїв Небесної Сотні вимагають від ДБР лише те, що передбачено в законі. Насамперед, щоб на такі посади як заступник голови ДБР були призначені особи за певною процедурою та з конкретним бекграундом.

      Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив адвокат родин Небесної Сотні Віталій Титич. 

      До слова: Ексадвокат Януковича Бабіков став заступником голови ДБР: що про нього відомо

      "Ця процедура мала бути як конкурс, а не та порнографія, яку влаштувала Венедіктова. Це імітація, водночас, дуже невдала, примітивна і убога, я навіть не знаю, для чого вона це робила", – наголосив він. 

      За його словами, друга проблема у самому Олександру Бабікову – це колишній адвокат, який два роки захищав Віктора Януковича, провадження щодо якого має бути в підслідності ДБР.

      "Він іде керувати органом досудового розслідування, в підслідності якого буде перебувати його колишній клієнт. Це проблема, бо це дискредитує будь-які результати. Хтось каже, що процес загальмують, але це, очевидно, не можливо, бо не здійснюється офіційно розслідування три місяці, а формально паралізовано слідство по справах Майдану і Януковичу понад пів року. Тому призначення Бабікова в цій ситуації нічого не змінить", – сказав адвокат. 

      Як ексадвокат Януковича потрапив у ДБР

      20 січня з'явилася інформація про те, що Олександр Бабіков став першим заступником директора ДБР. Раніше Бабіков працював у юридичній фірмі Aver Lex, яка захищала інтереси експрезидента Віктора Януковича.

      Важливо: Ексадвокат Януковича Бабіков знав, що стане заступником голови ДБР ще до оголошення конкурсу

      Про ймовірне призначення Бабікова на посаду в ДБР стало відомо ще 18 січня. Тоді в ГО "Родини Героїв Небесної Сотні" заявляли, що Бабікова не можна призначати до ДБР через конфлікт інтересів, адже адвокат може займатися справами злочинів проти Майдану. Водночас виконувачка обов'язків керівника ДБР Ірина Венедіктова запевняла, що жодного конфлікту інтересів не буде.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Олександр Бабіков Ірина Венедіктова Державне бюро розслідувань Революція Гідності Кримінальні новини
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