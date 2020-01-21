20:10
21 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Історична правда Путіна. Не "Вечірній Ургант", а "Вечірній Кіріл"
      Вєсті Кремля
      21:39, 20 січня
      Вєсті.UA: Дорогий портрет Зеленського у Баканова. Венедіктова намела нового помічника
      Вєсті.UA
      19:28, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК

      Ексадвокат Януковича Бабіков знав, що стане заступником голови ДБР ще до оголошення конкурсу

      210 Читать новость на русском
      Ексадвокат Януковича Олександр Бабіков / Колаж 24 каналу

      Ексадвокат Віктора Януковича – Олександр Бабіков – знав про те, що стане заступником директора ДБР ще до оголошення конкурсу на цю посаду. Так, Бабіков припинив свою адвокатську діяльність ще до того, як конкурс узагалі був оголошений, хоча за законом мав би це зробити у триденний термін після вступу на посаду.

      Бабіков припинив свою адвокатську діяльність 28 грудня. Про це свідчить відповідний офіційний витяг з сайту ДБР щодо Бабікова, який у фейсбуці опублікувала народна депутатка від "Голосу" Олександра Устінова.

      До теми: Ексадвокат Януковича Бабіков став заступником голови ДБР: що про нього відомо

      "От тільки незадачка – документ – витяг з сайту ДБР про оголошення конкурсу датований 29 грудня", – звернула увагу депутатка.

      Адвокат Януковича Бабіков ДБР документи конкурс
      Документ про припинення адвокатської діяльності Бабікова, датований 28 грудня / Фото з фейсбук-сторінки Устінової

      Бабіков адвокат Януковича ДБР конкурс документи
      Повідомлення про оголошення конкурсу на посаду заступника директора ДБР, датоване 29 грудня / Фото з фейсбук-сторінки Устінової

      Тобто Бабіков припинив свою адвокатську діяльність ще до того, як конкурс був узагалі оголошений, хоча за законом "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" мав би це зробити у протягом 3 днів після вступу на посаду.

      І нехай після цього нам знову розказують, що конкурс за 3 дні в новорічні свята був проведений не під адвоката Януковича,
      – зауважила Устінова.

      Депутатка опублікувала ще 1 фото, зміст якого назвала "брехнею ДБР, керівництво якого почало робити вигляд, що конкурс оголосили саме 28 грудня, а не 29, хоча це суперечить їх же офіційному документу".

      Бабіков адвокат Януковича заступник директора ДБР документи конкурс на посаду ДБР
      Повідомлення від ДБР про те, що конкурс оголосили нібито 28 грудня / Фото з фейсбук-сторінки Устінової

      Бабіков став заступником директора ДБР: що про це відомо

      20 січня стало відомо, що Олександр Бабіков став першим заступником директора ДБР. Він працював у юридичній фірмі Aver Lex, яка захищала інтереси експрезидента Віктора Януковича.

      Читайте також: Арахамія проти призначення ексадвоката Януковича Бабікова до ДБР

      Про ймовірне призначення Бабікова на посаду в ДБР стало відомо ще 18 січня. Тоді в ГО "Родини Героїв Небесної Сотні" заявляли, що Бабікова не можна призначати до ДБР через конфлікт інтересів, адже Бабіков може займатися справами злочинів проти Майдану. Водночас в. о. керівника ДБР Ірина Венедіктова запевняла, що жодного конфлікту інтересів не буде.

      Україні оголосили війну: Клімкін відреагував на зміну конституції Росії
      сьогодні
      16335
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Віктор Янукович Державне бюро розслідувань Розслідування Революція Гідності Небесна Сотня
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:50 Хто такий Ігор Павловський і чому його заарештували у справі Гандзюк
      Євгенія Мазур 5436
      сьогодні , 19:01 Хроники Давоса: что наговорили экоактивистка Грета и антигерой Трамп
      Блоги 249
      сьогодні , 15:31 Українська красуня дала майстер-клас гри в покерному хедз-апі
      424
      сьогодні , 07:30 Харчова алергія: як розпізнати симптоми, можливі причини та що робити
      1488
      сьогодні , 17:33 Megxit: що пишуть британські ЗМІ про відхід Гаррі та Меган від королівської родини
      Світлана Попова 848
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук