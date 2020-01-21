Ексадвокат Януковича Бабіков знав, що стане заступником голови ДБР ще до оголошення конкурсу

Ексадвокат Віктора Януковича – Олександр Бабіков – знав про те, що стане заступником директора ДБР ще до оголошення конкурсу на цю посаду. Так, Бабіков припинив свою адвокатську діяльність ще до того, як конкурс узагалі був оголошений, хоча за законом мав би це зробити у триденний термін після вступу на посаду.

Бабіков припинив свою адвокатську діяльність 28 грудня. Про це свідчить відповідний офіційний витяг з сайту ДБР щодо Бабікова, який у фейсбуці опублікувала народна депутатка від "Голосу" Олександра Устінова.

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"От тільки незадачка – документ – витяг з сайту ДБР про оголошення конкурсу датований 29 грудня", – звернула увагу депутатка.



Документ про припинення адвокатської діяльності Бабікова, датований 28 грудня / Фото з фейсбук-сторінки Устінової



Повідомлення про оголошення конкурсу на посаду заступника директора ДБР, датоване 29 грудня / Фото з фейсбук-сторінки Устінової

Тобто Бабіков припинив свою адвокатську діяльність ще до того, як конкурс був узагалі оголошений, хоча за законом "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" мав би це зробити у протягом 3 днів після вступу на посаду.

І нехай після цього нам знову розказують, що конкурс за 3 дні в новорічні свята був проведений не під адвоката Януковича,

– зауважила Устінова.

Депутатка опублікувала ще 1 фото, зміст якого назвала "брехнею ДБР, керівництво якого почало робити вигляд, що конкурс оголосили саме 28 грудня, а не 29, хоча це суперечить їх же офіційному документу".



Повідомлення від ДБР про те, що конкурс оголосили нібито 28 грудня / Фото з фейсбук-сторінки Устінової

Бабіков став заступником директора ДБР: що про це відомо

20 січня стало відомо, що Олександр Бабіков став першим заступником директора ДБР. Він працював у юридичній фірмі Aver Lex, яка захищала інтереси експрезидента Віктора Януковича.

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Про ймовірне призначення Бабікова на посаду в ДБР стало відомо ще 18 січня. Тоді в ГО "Родини Героїв Небесної Сотні" заявляли, що Бабікова не можна призначати до ДБР через конфлікт інтересів, адже Бабіков може займатися справами злочинів проти Майдану. Водночас в. о. керівника ДБР Ірина Венедіктова запевняла, що жодного конфлікту інтересів не буде.