05:34
21 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Історична правда Путіна. Не "Вечірній Ургант", а "Вечірній Кіріл"
      Вєсті Кремля
      21:39, 20 січня
      Вєсті.UA: Релігійна община Тимошенко. Новий метод спілкування Киви
      Вєсті.UA
      19:36, 20 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК

      Арахамія проти призначення ексадвоката Януковича Бабікова до ДБР

      15 Читать новость на русском
      Арахамія не підтримав призначення Бабікова / Колаж 24 каналу

      Голова фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давид Арахамія рішення про призначення Олександра Бабікова (колишнього адвоката президента-втікача Януковича) заступником директора Державного бюро розслідувань не підтримує. Однак це особиста позиція, а позицію фракції озвучать пізніше.

      Про це депутат ВРУ Давид Арахамія говорив у ефірі "Свободи слова" на телеканалі ICTV увечері 20 січня. 

      Читайте також: Арахамія про рекордні зарплати: Міністрам обіцяли 2 – 5 тисяч доларів

      Якщо запитуєте мою особисту позицію, я категорично проти (мовилося про призначення Бабікова на посаду заступника директора ДБР – 24 канал). Я буду категорично не підтримувати таке рішення,
      – сказав Арахамія.

      Однак позицію фракції сформують, коли зберуться – наразі депутати "роз'їхалися по округах".

      Хто такий Бабіков та чому обговорюють його призначення в ДБР

      • 18 січня з’явилася інформація, що заступником голови ДБР може стати Олександр БабіковЗа повідомленнями ЗМІ, він працював у юридичній фірмі Aver Lex, яка захищала інтереси експрезидента-втікача Віктора Януковича.

      У ГО "Родини Героїв Небесної Сотні" заявляли, що цю людину призначати до Державного бюро розслідувань не можна через конфлікт інтересів. Натомість виконувачка обов'язків керівника ДБР Ірина Венедіктова запевнила, що жодного конфлікту інтересів не буде.

      Обурення у "Родин Героїв Небесної Сотні" Бабіков викликав тому, що він начебто може займатися справами злочинів проти Майдану. У громадській організації не розуміють, як такі справи можна доручати людині, причетній до захисту Януковича. 

      • 20 січня стало відомо, що колишній адвокат Віктора Януковича – Олександр Бабіков – офіційно став першим заступником директора Державного бюро розслідувань.

      Відкритої інформації у мережі про нього вкрай мало. Навіть на сайті ДБР немає ані біографії, ані навіть фотографії нового першого заступника відомства. 

      До теми: У ДБР завершили формувати підрозділ з розслідування справ Майдану

      Новосад поскаржилась на зарплату у 36 тисяч: На утримання дитини та пенсію не вистачить
      сьогодні
      878
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Державне бюро розслідувань Давид Арахамія Революція Гідності
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 00:00 Флагман "Москва": докази, що доводять причетність російського флоту до захоплення Криму
      Михайло Макарук 438
      20 січня , 23:00 Головні новини 20 січня: самогубство у будівлі ЦВК, подорож Микитася, зниження тарифів
      Василь Денисюк 1587
      20 січня , 17:12 Види камінів для дому: огляд сучасних елементів інтер’єру
      1618
      20 січня , 14:00 Як підготуватись до відпустки в екзотичній країні
      587
      20 січня , 22:00 Никакого транзита власти в России нет
      Андрій Ілларіонов 377
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук