Арахамія проти призначення ексадвоката Януковича Бабікова до ДБР

Голова фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давид Арахамія рішення про призначення Олександра Бабікова (колишнього адвоката президента-втікача Януковича) заступником директора Державного бюро розслідувань не підтримує. Однак це особиста позиція, а позицію фракції озвучать пізніше.

Про це депутат ВРУ Давид Арахамія говорив у ефірі "Свободи слова" на телеканалі ICTV увечері 20 січня.

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Якщо запитуєте мою особисту позицію, я категорично проти (мовилося про призначення Бабікова на посаду заступника директора ДБР – 24 канал). Я буду категорично не підтримувати таке рішення,

– сказав Арахамія.

Однак позицію фракції сформують, коли зберуться – наразі депутати "роз'їхалися по округах".

Хто такий Бабіков та чому обговорюють його призначення в ДБР

18 січня з’явилася інформація, що заступником голови ДБР може стати Олександр Бабіков . За повідомленнями ЗМІ, він працював у юридичній фірмі Aver Lex, яка захищала інтереси експрезидента-втікача Віктора Януковича.

У ГО "Родини Героїв Небесної Сотні" заявляли, що цю людину призначати до Державного бюро розслідувань не можна через конфлікт інтересів. Натомість виконувачка обов'язків керівника ДБР Ірина Венедіктова запевнила, що жодного конфлікту інтересів не буде.

Обурення у "Родин Героїв Небесної Сотні" Бабіков викликав тому, що він начебто може займатися справами злочинів проти Майдану. У громадській організації не розуміють, як такі справи можна доручати людині, причетній до захисту Януковича.

20 січня стало відомо, що колишній адвокат Віктора Януковича – Олександр Бабіков – офіційно став першим заступником директора Державного бюро розслідувань.

Відкритої інформації у мережі про нього вкрай мало. Навіть на сайті ДБР немає ані біографії, ані навіть фотографії нового першого заступника відомства.

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