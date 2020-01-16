Арахамія про рекордні зарплати: Міністрам обіцяли 2 – 5 тисяч доларів

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія переконує, що на співбесідах, коли наймали чинних міністрів, їм обіцяли ринкову зарплату від 2 до 5 тисяч доларів.

Як розповів він під час спілкування з журналістами, прем’єр-міністра Олексій Гончарук зустрічався з президентом Володимиром Зеленським. І основною темою їхньої розмови були зарплати міністрів. За словами Арахамії, він також ходив до гаранта, і йому дали довідку щодо всіх зарплат міністрів, пише "РБК-Україна".

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"І там немає взагалі ніякої зради. Я сам особисто брав участь у декількох співбесідах, коли тільки наймали міністрів. І всім їм обіцяли ринкову зарплату від 2 до 5 тисяч доларів. Ось така зарплата і є. Більшої немає ні в кого", – зауважив голова фракції "Слуга народу".

Також Арахамія повідомив, що відтепер на сайті Кабінету міністрів щомісяця публікуватимуть інформацію про зарплати чиновників.

Тому ці виплати наприкінці року, в них є оклад 14 тисяч гривень, і вони отримували чотири місяці поспіль оклад, а потім цими преміями просто добили – десь 3 тисячі доларів. Це не правда, що отримували по 500 тисяч гривень,

– підсумував політик.

Чому в Україні виник скандал навколо зарплат чиновників

Офіційно в Україні зарплати міністрів і посадовців різних ланок є не такими вже високими та становлять у середньому від 20 до 40 тисяч гривень. Щоправда, українські чиновники мають право ще отримувати премії та різні надбавки. І у такому разі їхній заробіток за місяць може доходити до захмарних сум.Так, у грудні та січні з’явилася інформація, що завдяки преміям і надбавкам українські посадовці отримали рекордні зарплати:

Міністру економіки Тимофію Милованову в листопаді нарахували 1630% премії, тобто 236 тисяч гривень.

в листопаді нарахували 1630% премії, тобто 236 тисяч гривень. Також високі зарплати отримали керівники Мінкульту – найбільше у грудні отримав державний секретар відомства Ростислав Карандєєв, якому виплатили 497 тисяч 709 гривень. Натомість голова міністерства Володимир Бородянський заробив 112 тисяч 904 гривень.

– найбільше у грудні отримав державний секретар відомства Ростислав Карандєєв, якому виплатили 497 тисяч 709 гривень. Натомість голова міністерства Володимир Бородянський заробив 112 тисяч 904 гривень. Крім того, високу зарплату у грудні отримав очільник МВС Арсен Аваков – майже 150 тисяч гривень. А його заспуник Сергій Яровий заробив майже 94 тисячі гривень.

– майже 150 тисяч гривень. А його заспуник Сергій Яровий заробив майже 94 тисячі гривень. Доливає олії у вогонь і максимальна зарплата директора Укрпошти Ігоря Смілянського, який за 2020 рік має заробити 1 мільйон 866 тисяч 808 гривень. Водночас на тлі цієї інформації уряд підвищив оклад генпрокурора у понад 2,5 рази, і тепер він становить понад 93 тисячі гривень.

Що на це сказав Гончарук

Український прем‘єр Олексій Гончарук ситуацію, що склалася навколо зарплат міністрів, пояснив тим, що нинішньому складу уряду вдалося припинити "ганебну практику тіньових схем та відкатів".

За його словами, у деяких випадках міністри в грудні отримали з затримкою виплати за декілька місяців.

Міністри – державні топ-менеджери, їхня робота має відповідно винагороджуватися та, безумовно, на них покладено велику відповідальність за результати їхньої роботи. Держслужбовці всіх рівнів мають отримувати гідну зарплату, щоб у них не було спокуси зловживати своїм службовим становищем, окрім цього вони мають завжди пам’ятати про невідворотність покарання за посадові зловживання,

– підкреслив очільник Кабміну.

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Яким є рівень зарплат в Україні серед пересічних громадян

з 1 січня 2020 року мінімальна зарплата в Україні становитиме 4 723 гривні в місяць або 28,31 гривні за годину. Згідно з прогнозом Мінекономіки, у 2020 році середня зарплата українців має становити 12 497 гривень.



Як зростатиме середня зарплата в Україні / Інфографіка 24 каналу

Зауважимо, що наразі середня становить 10 687 гривень. Найвищі середні зарплати отримують українці у Маріуполі, Києві, Дніпрі, Одесі та Харкові.



Середня зарплата українців за останні 6 років / Інфографіка 24 каналу