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      Арахамія про рекордні зарплати: Міністрам обіцяли 2 – 5 тисяч доларів

      1476 Читать новость на русском
      Давид Арахамія / Фото з відкритих джерел

      Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія переконує, що на співбесідах, коли наймали чинних міністрів, їм обіцяли ринкову зарплату від 2 до 5 тисяч доларів.

      Як розповів він під час спілкування з журналістами, прем’єр-міністра Олексій Гончарук зустрічався з президентом Володимиром Зеленським. І основною темою їхньої розмови були зарплати міністрів. За словами Арахамії, він також ходив до гаранта, і йому дали довідку щодо всіх зарплат міністрів, пише "РБК-Україна".

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      "І там немає взагалі ніякої зради. Я сам особисто брав участь у декількох співбесідах, коли тільки наймали міністрів. І всім їм обіцяли ринкову зарплату від 2 до 5 тисяч доларів. Ось така зарплата і є. Більшої немає ні в кого", – зауважив голова фракції "Слуга народу".

      Також Арахамія повідомив, що відтепер на сайті Кабінету міністрів щомісяця публікуватимуть інформацію про зарплати чиновників.

      Тому ці виплати наприкінці року, в них є оклад 14 тисяч гривень, і вони отримували чотири місяці поспіль оклад, а потім цими преміями просто добили – десь 3 тисячі доларів. Це не правда, що отримували по 500 тисяч гривень,
      – підсумував політик.

      Чому в Україні виник скандал навколо зарплат чиновників

      Офіційно в Україні зарплати міністрів і посадовців різних ланок є не такими вже високими та становлять у середньому від 20 до 40 тисяч гривень. Щоправда, українські чиновники мають право ще отримувати премії та різні надбавки. І у такому разі їхній заробіток за місяць може доходити до захмарних сум.Так, у грудні та січні з’явилася інформація, що завдяки преміям і надбавкам українські посадовці отримали рекордні зарплати:

      Що на це сказав Гончарук

      Український прем‘єр Олексій Гончарук ситуацію, що склалася навколо зарплат міністрів, пояснив тим, що нинішньому складу уряду вдалося припинити "ганебну практику тіньових схем та відкатів".

      За його словами, у деяких випадках міністри в грудні отримали з затримкою виплати за декілька місяців.

      Міністри – державні топ-менеджери, їхня робота має відповідно винагороджуватися та, безумовно, на них покладено велику відповідальність за результати їхньої роботи. Держслужбовці всіх рівнів мають отримувати гідну зарплату, щоб у них не було спокуси зловживати своїм службовим становищем, окрім цього вони мають завжди пам’ятати про невідворотність покарання за посадові зловживання,
      – підкреслив очільник Кабміну.

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      Яким є рівень зарплат в Україні серед пересічних громадян

      з 1 січня 2020 року мінімальна зарплата в Україні становитиме 4 723 гривні в місяць або 28,31 гривні за годину. Згідно з прогнозом Мінекономіки, у 2020 році середня зарплата українців має становити 12 497 гривень.

      середня зарплата, ріст, зростання зарплат
      Як зростатиме середня зарплата в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Зауважимо, що наразі середня становить 10 687 гривень. Найвищі середні зарплати отримують українці у Маріуполі, Києві, Дніпрі, Одесі та Харкові.

      середня зарплата українців за останні 6 років
      Середня зарплата українців за останні 6 років / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини політики Новини України Олексій Гончарук Кабінет Міністрів України Володимир Зеленський Гроші Слуга народу Зарплата Давид Арахамія
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